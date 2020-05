Sénégal: Programme de retrait des enfants de la rue en banlieue - Près de 200 talibés retournés volontairement en famille

Le centre d'accueil de filles et d'enfants victimes de violences de l'association Univers Vers Elles a reçu un don en denrées alimentaires des Eléments français au Sénégal (EFS).

La rencontre a permis à la Direction de faire l'état des lieux sur la situation des enfants en difficultés et surtout sur le programme de retrait des enfants de la rue en cette période de pandémie de la Covid-19.

Plus de 200 enfants talibés ont volontairement accepté d'être retirés de la rue, de concert avec les maîtres coraniques issus de daaras recensés dans la banlieue.

La directrice exécutive de l'association, dont la première vocation est la protection des enfants, se dit en phase avec les autorités sur la décision de retirer les enfants de la rue. «Nous voulons répondre à l'appel du chef de l'Etat.

C'est vrai que les associations se plaignent plus ou moins des enfants mendiants et c'était l'occasion d'être présente au sein de la communauté pour protéger les enfants.

Nous travaillons en étroite collaboration avec le préfet de Pikine et tous les services de l'Etat dans cette problématique», a soutenu Danielle Hueges.

Revenant sur la situation concernant le retrait, elle relevé que «depuis l'appel des autorités, nous avons reçu en moyenne 200 enfants qui ont été volontairement retirés des daaras. Notre organisation n'est pas allée les sortir, les prendre et les amener ici.

Nous avons travaillé en concertation avec les marabouts dans des daaras que nous connaissons depuis longtemps mais nous n'avions pas pouvoir le pouvoir d'intervenir», a précisé la directrice exécutive.

S'agissant du suivi médical, elle explique : «donc les enfants sont accueillis chez nous d'abord, ils passent une visite médicale pour savoir dans quel état ils sont, ensuite ils sont gardés pendant 14 jours.

Et, en partenariat avec le ministère de la Femme, on les retourne dans leurs régions et dans leurs familles où ils sont suivis. Et les préfets de leurs départements se chargent de les maintenir pour ne pas que ces enfants retournent dans la rue», a confié Danielle Hueges.

DES ENFANTS EN ETAT DE DENUTRITION

L'association Unis Vers Elles polarise 2 centres d'accueil dont l'un est spécialisé dans le soutien aux filles victimes de violences dénommé Maison Rose et l'autre dédié aux garçons dénommé Yaakarou Gunéyi.

La prise en charge de ces filles et garçons nécessite beaucoup de moyens et parfois les jeunes arrivant dans le centre présentent des états de malnutritions.

C'est pourquoi l'Armée française, à travers les Eléments français au Sénégal, a appuyé l'organisation en denrées alimentaires, un geste qui va renforcer la prise en charge des enfants.

«Nous remercions l'Armée française, parce que nous nous sommes rendus compte que lorsque les enfants arrivent chez nous, ils ont un état de dénutrition important.

Nous avons lancé un appel essentiellement sur la nutrition et l'Armée française a répondu car nous servons 350 repas par jour», renseigne Mme Hueges qui magnifie la relation entre cette Armée et la structure.

Pour sa part, le Colonel Bernard Allead, le directeur des Affaires civilo-militaires des EFS dira : «nous nous sommes tournés naturellement vers cette association qui a l'énorme mérite d'assister les plus défavorisés», a d'emblée fait savoir le représentant du Général commandant des Eléments français au Sénégal.

Et d'ajouter qu'il y a un lien entre les EFS et cette association parce que beaucoup d'éléments sont issus de milieux défavorisés que les Armées ont permis de gravir des échelons sociaux non pas par favoritisme, mais par leur mérite.

«C'est ce lien ombilical qui nous fait se rapprocher de cette association avec laquelle nous partageons pleinement les valeurs d'humanité, de solidarité», a déclaré le colonel Bernard, soulignant que cette opération est la 13e action de solidarité et la 2e dans le centre. Les EFS comptent inscrire dans la durée cette action, tant que la pandémie sévit.