Sénégal: Évolution de l'indice de la sévérité de la COVID-19 - Le pays se situe au 101e rang mondial

Le Bureau de Prospective Economique du Sénégal (BPE) a conçu un baromètre de suivi de l'évolution de l'indice de la sévérité de la Covid-19 au niveau mondial.

Dans cette étude, trois éléments sont pris en compte : la transmissibilité du virus, la sévérité de la maladie et son impact. Selon cette étude, parvenue à notre rédaction, le Sénégal, avec un score de 0,71 se situe au 101e rang mondial et au 27e rang africain.

Concernant l'Afrique, le Sénégal, avec un score de 0,71 (contre un score de 0,62 au 10 mai), se situe au 101e rang mondial (soit un gain de 21 places au classement mondial) et au 27e rang africain.

Burundi, Rwanda et Gambie enregistrent les plus fortes progressions (plus fortes baisses de la sévérité) de leur score dans l'indice en une semaine en Afrique. Mauritanie, Ethiopie et Madagascar signent les plus fortes baisses (plus fortes hausses de la sévérité) de leur score dans l'indice en une semaine, en Afrique.

Le Sénégal a commencé à inverser la courbe de la maladie à partir du 3 avril, expliquant sa bonne performance dans le baromètre publié le 8 avril (3e mondial et 1er africain), avant de constater une reprise des cas d'infection (notamment communautaires), à partir du 12 avril, informe le document.

L'analyse par continent montre que l'Europe affiche en moyenne un score de 0,79. Avec un tel chiffre, l'Europe enregistre ainsi, une baisse importante de la sévérité au cours des dernières semaines.

Le meilleur score dans ce continent est de 0,99 (Islande) et le pays le moins performant affiche un score de 0,39 (Royaume Uni).Hongrie, Serbie et Portugal affichent les plus fortes progressions du score dans l'indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, sur le continent européen.

Malte, Azerbaïdjan et Grèce enregistrent les plus fortes baisses de leur score dans l'indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Europe.

En Amérique, les scores varient entre un minimum de 0,47(pour Haïti, pays le plus gravement atteint dans ce continent) et 0,99 (Dominique), avec une moyenne de 0,71, soit le niveau de sévérité le plus élevé au monde.

Jamaïque, République Dominicaine et Equateur affichent les plus fortes progressions de leur score dans l'indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, sur ce continent. Chili, Guyane et Haïti signent les plus fortes baisses de leur score dans l'indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine sur ce continent.

L'indice de sévérité est calculé sur une fréquence hebdomadaire pour 170 pays pour lesquelles des données existent. Celles-ci proviennent de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et du site web https://epidemic-stats.com/coronavirus, informe le document.