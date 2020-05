Sénégal: France - Un Sénégalais poignardé à mort dans un foyer pour migrants

Un émigrant Sénégalais et et un autre Ivoirien ont été mortellement blessés à l'arme blanche dans la nuit de lundi à mardi dans un centre d'accueil pour migrants à Paris (France) et un suspect d'origine malienne a été interpellé.

Peu avant 01H00 du matin, des effectifs de police sont intervenus pour une bagarre au sein de ce centre d'accueil, dans la commune de Ris-Orangis située au sud de Paris, a indiqué une source proche de l'enquête.

Un Sénégalais de 42 ans et un Ivoirien de 29 ans y ont été retrouvés blessés, selon une source policière.

Le premier a été blessé au thorax et dans le dos dans sa chambre, le second à une cuisse, au dos et au thorax, dans la cour du foyer d'hébergement où l'a poursuivi son agresseur selon les premiers témoignages, recueillis par une source proche de l'enquête.

Les victimes ont rapidement succombé à leurs blessures malgré l'intervention des secours. « L'arme du crime n'a pas été retrouvée » pour l'instant, selon cette même source.

Sur la base d'un témoignage, un suspect, qui avait pris la fuite, a pu être localisé peu avant 03H00 locales (01h00 GMT), caché à proximité des lieux, a complété une autre source policière.

Blessé à une main, ce Malien de 35 ans a été interpellé sans incident par les forces de sécurité. Il était également hébergé dans le foyer, a précisé la direction de la structure.

Le suspect a déjà été condamné pour des faits de violence et a des « antécédents d'hospitalisation pour troubles psychiatriques », selon la source proche de l'enquête. Il a été placé en garde à vue pour meurtre. L'origine du différend reste pour l'instant inconnue.