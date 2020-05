Togo: La réplique de Gérard Akoumey

Tout ce que raconte Mr ABOUBACAR est faux. Je le convie sur un plateau qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'il répète ça devant moi.

Premièrement un vice-président qui ne sait pas faire la différence entre un conseil national et une convention, et un politique qui ne sait pas que si on prend une décision à un conseil national sur un sujet, il faut attendre que le processus connaisse son épilogue avant de se prononcer, et pour dire vrai la discussion a eu lieu le 27 Février donc avant la proclamation des résultats définitifs des élections et par quelle alchimie et sur la base de quoi le parti va reconnaitre la victoire d'Agbeyome.

C'est du n'importe quoi, le mieux pour lui c'est de dire la stricte vérité, je n'ai été en aucun moment mis en minorité, c'est moi qui ai abordé le sujet en premier avec des arguments, et ceux qui voulaient aller dans mon sens le Pdt les touche inbox pour leur demander de supprimer leur posting et à un moment donné il fait irruption dans la discussion que lui il a décidé ci donc le débat est clos. J'ai toutes les preuves de ce que j'avance, qu'on vienne me prouver le contraire.

Et pour finir il faut demander à Mr ABOUBACAR, qui a amené la délégation étant allé saluer le Prélat KPODZRO, au domicile d'Agbeyome ?