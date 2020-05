Togo: Les résultats 2019-2020 en deçà des attentes - Qu'est-ce qui n'a pas marché ?

C'est en tout cas, une invitation à trouver réponse à cette interrogation pour corriger le tir que le ministre Koutéra Bataka en charge de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, a en quelque sorte adressé ce mardi au Palais des congrès de Kara, aux acteurs du secteur, au lancement de la campagne de production cotonnière 2020/2021.

Si tous s'accordent à reconnaitre que vu les résultats de la dernière campagne qui sont en deçà des attentes, il urge de redoubler d'ardeur au travail en tirant les leçons pour rebondir très haut pour participer au mieux aux efforts du gouvernement de faire de la filière coton l'un des fleurons de l'industrie nationale, ils sont aussi d'avis avec le ministre Bataka que « la campagne agricole 2020/2021 est celle de nombreux défis.

Au-delà de l'impérieuse nécessité de pouvoir augmenter les superficies en améliorant la production, la productivité et le revenu des producteurs, tous les acteurs devront trouver les approches idoines afin de se prémunir contre la pandémie au COVID-19 ».

Celui-ci a rappelé à l'assistante que « le gouvernement a élaboré un plan de riposte dont la mise en œuvre incombe à chacun afin de pouvoir doubler, au moins, le revenu des producteurs, tel que voulu par Son Excellence, Monsieur le président de la République Togolaise » et appelé « tous les participants à cette rencontre à du pragmatisme et de l'objectivité dans tous les échanges afin que des approches susceptibles d'induire un développement véritable de la filière cotonnière au Togo ».

Parlant des échanges énoncés par le ministre Bataka, le Directeur Général de la NSCT (Nouvelle Société Cotonnière du Togo), Adam Nana Nanfame a fait comprendre qu'au cours de ces assises qui ont pour thème principal, « Tous mobilisés pour la redynamisation et la modernisation de la filière cotonnière pour sa contribution à l'atteinte des objectifs du plan national de développement », ils devront « Au cours de nos assises, nous devrions prendre le temps d'en analyser les causes (des résultats en deçà des attentes, ndlr) et prendre les mesures qui s'imposent afin d'améliorer sans cesse nos performances ».

Sans attendre les mesures, le président du Conseil d'administration de la NSCT, Kossi Messan Ewovor est bien confiant pour le déroulement de cette campagne 2020-2021. « Nous allons mettre cette campagne sous le sceau du succès. Nous devons garder un fort engagement, la discipline, la rigueur pour plus de rendements, car le coton constitue une filière importante pour l'économie nationale », a-t-il affirmé.

Durant les deux jours de travaux, les acteurs de la filière auront à analyser, échanger sur les problèmes de la filière coton au Togo en respectant les gestes barrières à la Covid 19 afin de trouver des solutions idoines pour accompagner la transformation de cette filière et améliorer les performances durant la campagne 2020/2021 conformément à l'axe 2 du PND.

Si on s'en tient aux mots du Chef de l'Etat Faure Gnassingbé qui le 13 janvier 2020 à Atakpamé devant les producteurs de coton, manifestait son fort engagement à rechercher les voies et moyens pour redynamiser la filière afin de débloquer toutes les situations d'insatisfaction qui freinent la production, on comprend à suffisance que l'objectif final de toutes les débauches d'énergie est bel et bien d'aboutir à une transformation totale du coton produit au Togo.