Congo-Brazzaville: Livre - Roch Cyriaque Galebayi publie « Les deux frères jumeaux »

Paru en avril 2020 aux éditions L'Harmattan-Congo, le roman « Les deux frères jumeaux » compte cent quatre pages. Roch Cyriaque Galebayi y relate l'histoire merveilleuse de Kumu et Peya, deux jumeaux qui ont un conflit latent sur fond de jalousie. Leur fortune est faite d'amour, d'incompréhension et d'éloignement.

Nés d'Otassa et d'une charmante femme Ndahayourou, Kumu et Peya sont deux jumeaux que les habitants de la contrée considèrent comme des génies, dépositaires des pouvoirs magiques. Kumu est déclaré médium (nganga), il est à la fois prolixe et laconique. Tandis que Peya est considéré comme le génie (kyera) ; leur père Otassa tombe gravement malade. Au village Mbobo, les gens s'entredéchirent et s'entretuent pour des problèmes de sorcellerie.

Certains habitants de ce village disent qu'Otassa est victime d'un sort jeté par Soukoubouandi. Soupçonné sorcier et franc maçon, il est l'un des membres influents du conseil général du département. En effet, Otassa souffre d'une hantise, une pathologie mentale reconnue dans toutes les sociétés traditionnelles, seul le vieux Nguiri qui sait déceler et soigner cette maladie des ancêtres. Les médecins ont un avis diffèrent sur les causes de la maladie d'Otassa.

Malgré toute tentative de guérison, Otassa meurt, son petit frère Kembé Elanga hérite de sa femme selon la tradition. Le couple quitte Mbobo pour s'installer à Mvouti. Le frère du défunt se charge de l'éducation de ses enfants. A la fin de leurs études supérieures, les deux jumeaux choisissent chacun sa vocation, Kumu entre au grand séminaire de Mvouti, deux ans plus tard, il renonce à devenir prêtre et se marie à Imongui, Peya choisit d'être commerçant.

Roch Cyriaque Galebayi est commissaire colonel, ancien enfant de troupes, docteur en histoire militaire et enseignant à l'Université internationale de Brazzaville. Il est auteur d'essais et roman dont le Mwené Dimi d'Alphani, la crise politique au Congo-Brazzaville, la force publique congolaise et le renouveau démocratique au Congo. « Les deux frères jumeaux » est disponible en version papier et numérique.