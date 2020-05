Congo-Brazzaville: Mines - Le directeur général s'en est allé

Louis Marie Joachim Djama est décédé le 16 mai dernier, à Brazzaville, à l'âge de 63 ans.

Détenteur d'un doctorat unique en Géosciences et Environnement, option Pétrologie magmatique et métamorphique à l'Université Marien-Ngouabi (UMNG), Louis Marie Joachim Djama a servi pendant quatorze ans (2006-2020), à la tête de la direction générale des Mines et de la Géologie.

Ce commis de l'Etat a contribué à la réalisation de plusieurs projets au nombre desquels : le projet de potasse de Mengo, exécuté près de Pointe-Noire, dont la production s'élève à 1,2 million de tonnes par an et celui de production de fer de Mayoko dans le Niari réalisé par DMC Iron Congo, avec une capacité de production de 500.000 tonnes.

Près de 3200 emplois ont été créés dans le secteur minier congolais de 2008 à ce jour. Pendant les phases d'exploitation et de recherche, d'autres projets miniers, 10.000 à 15. 000 autres emplois seraient créés entre 2015 et 2016. Notons que selon la Banque mondiale, le secteur minier devrait être entre 2016 et 2017 le premier pourvoyeur privé d'emplois en République du Congo.

Rappelons que Louis Marie Joachim Djama fut enseignant à la Faculté des sciences de l'UMNG. En 1992, il était ingénieur des Techniques industrielles au ministère des mines. Une année après, il fut nommé attaché à la Science et à la Technologie au Cabinet du Premier ministre

Membre du Groupe des experts africains dans le domaine des mines, Louis Marie Joachim Djama a à son actif plusieurs publications de recherches scientifiques dans des revues internationales ainsi que de communications dans des revues à caractère économique et vulgarisation dans le domaine des mines.

S'agissant des projets en cours, on note plusieurs titres miniers attribués puis des permis d'exploitation en phase avancée.