Angola: La BNA cherche l'équivalence réglementaire de l'UE

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) a décidé d'entamer le processus formel d'obtention de l'équivalence réglementaire et de supervision auprès de la Commission de l'Union européenne, un processus qui vise à faciliter l'activité transfrontalière des institutions financières, a appris mardi l'Angop de source officielle.

L'Union européenne (UE) a adopté en 2013, un paquet législatif comprenant le Règlement sur les exigences de Capital (CRR, sigle en anglais) et la Directive sur les exigences de Capital (CRD, sigle en anglais), dans le but de renforcer la réglementation du secteur bancaire et d'assurer un système financier plus solide et sûr.

Selon une note de presse de la BNA, la mise en œuvre de réglementation et processus de supervision similaires aux applicables dans l'UE et l'échange avec les autorités de supervision de la Zone Euro contribueront de manière décisive à un système financier national plus solide, sûr et durable.

L'obtention de l'équivalence par la Banque Centrale angolaise permettra une implication beaucoup plus expressive des institutions financières de l'UE avec l'Angola, devant se traduire par des avantages mutuels pour les marchés et institutions de différents pays de l'UE et de l'Angola.