Angola: Des projets du PIIM financés à 15% à Cunene

Ondjiva (Angola) — Quarante sept projets des secteurs du logement, de la santé, de l'éducation et de l'eau liés au Programme intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM), dans la province de Cunene, n'ont jusqu'à présent été financés qu'à 15%.

Selon une note du Gouvernorat de cette province parvenue mardi à l'Angop, le PIIM dans la région comprend 57 projets de construction d'écoles, d'unités sanitaires, de routes, d'assainissement de base et d'autres, estimés à 21 milliards 993 millions 591 mille kwanzas.

Parmi les projets en exécution physique, il y a la construction et l'équipement de deux postes de santé, avec la capacité de 30 lits chacun, un dépôt pharmaceutique, une morgue municipale, 24 projets résidentiels de type T1, T2 et T3, pour les enseignants et les infirmiers.

Il s'agit également de la construction de 12 écoles, d'un foyer pour les enfants défavorisés, d'un centre d'arts et métiers, outre l'amélioration et l'acquisition d'équipements de l'assainissement de base, d'éclairage public, des systèmes d'eau, des puits d'eau et travaux de remblayage des voies d'accès.

Le mémorandum de mis en œuvre des travaux du PIIM a été lancé, en juin 2019, à Luanda, par le Président de la République, João Lourenço.

Le coût total de ces travaux a été estimé à deux milliards de dollars, un montant financé par le Fonds souverain d'Angola.

L'objectif est de construire 4 000 salles de classe à travers le pays, ainsi que de construire, réfectionner et d'équiper les unités sanitaires.

Il est, en même temps prévu, la construction de huit bâtiments pour les administrations municipales, 500 écoles primaires et 36 complexes administratifs.