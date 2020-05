Ile Maurice: Arrêté avec Rs 9 M de drogue - Eventuelle libération d'un suspect après le confinement

Sa famille devra témoigner avant que le magistrat ne n'accède à sa demande de remise en liberté conditionnelle. C'est ce que le magistrat Nirmal Meettook de la Bail and Remand Court a décidé le vendredi 15 mai dernier lorsque la motion de Tess Nurkoo, accusé de trafic de drogue, est passée en cour.

Pour rappel, Tess Nurkoo, un animateur, avait été arrêté le 16 décembre dernier à son domicile. Lors d'une descente, les officiers de la brigade anti-drogue avaient découvert quatre colis contenant de la drogue synthétique chez lui. La valeur totale était estimée à Rs 9 millions. Pressé de questions, Tess Nurkoo devait concéder qu'il allait vendre la drogue mais nie être impliqué dans un réseau de trafic de drogue.

Lors des débats sur la motion de sa remise en liberté présenté par son homme de loi, Me Sanjeev Teeluckdharry, Tess Nurkoo a déclaré qu'il va adhérer à toutes les conditions qui lui seront imposées. Cependant, le magistrat a fait ressortir que le suspect est déjà accusé dans d'autres affaires. «The value of the drug illustrates his propensity to re-offend but the Court cannot disregard the facts that the applicant does form part of a serious organized network of drug dealing. Stringent conditions can be applied to reduce the risk to a negligible level» a dit le magistrat. Il a donné un délai de deux mois après la levée du confinement aux enquêteurs pour recueillir les «statements» de la famille de l'accusé.

Ce n'est qu'après que Tess Nurkoo sera libéré conditionnellement contre une caution de Rs 1 million. Il devra aussi signer une reconnaissance de dette Rs 10 millions.