Ile Maurice: Journée internationale des musées - Des activités malgré le confinement

Le protocole sanitaire oblige, les musées sont fermés. Toutefois, pour marquer la journée internationale des musées, qui a été célébrée hier, lundi 18 mai, certains proposent des activités via le net.

Les musées ont les portes closes, mais cela n'empêche pas que des activités peuvent encore s'y tenir. Pour manquer la journée internationale des musées (JIM), le musée du Patrimoine Musical du Conservatoire National de Musique François Mitterrand vous propose de découvrir des vidéos sur sa page Facebook. Le thème retenu pour cette journée en 2020 est «Musées pour l'égalité: diversité et inclusion».

Vous pourrez ainsi visionner un reportage réalisé par Ritvik Neerbun pour la télévision nationale en mars 2020 sur l'exposition itinérante proposée par le Pôle régional des musiques actuelles (PRMA) de la Réunion, en partenariat avec les iles de la région. Tschiéga Ségas - Musiques et danses de l'océan Indien vous entraine à la découverte des racines du séga. Ce reportage vous permet, entre autres, de redécouvrir le Musée du Patrimoine Musical du Conservatoire.

Dans une autre vidéo vous ferez connaissance avec le plus vieux piano de Maurice. Ce véritable patrimoine date de 1802. Il est le premier piano à queue de la marque Erard à arriver à Maurice. Commandé par M. Michel, il avait coûté, à l'époque, plus de £ 2000. Il est le seul d'une série de 70 pianos de ce modèle à avoir traversé les océans.

A travers de son Hall of Fame, le conservatoire national vous présente Marc Mallet, un musicien multi-instrumentiste décédé en mai 2019. Cette découverte se fera à travers un article écrit par l'écrivain, Sedley Assonne. Enfin, afin de permettre à ses musiciens de continuer à créer pendant cette période de crise, le conservatoire national a invité des artistes à soumettre leurs nouvelles compositions. Ainsi, un quatuor composé de Gneshen Teeroovengadum, Alain Alfred, Evans Maurer et Christophe Bertin vous présentera ses compositions originales durant deux semaines. Rendez-vous est donc pris sur la page Facebook du conservatoire national François Mitterrand.

L'Aventure du Sucre n'est pas non plus en reste et vous propose de découvrir son application gratuite sur GooglePlay et AppStore disponible en 7 langues. Et à vous de découvrir les milles trésors que renferme ce musée. De plus, le site de l'Aventure de Sucre propose aux enfants comme aux adultes des activités chaque semaine. Vous y découvrirez, entre autres, des idées insolites et des recettes à réaliser en famille.