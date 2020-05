Congo-Brazzaville: Port autonome de Pointe-Noire - Maintenir le rythme normal des activités portuaires

Le port joue un rôle d'entraînement des échanges commerciaux, puisqu'il assure plus de 80% des exportations et importations du pays. Il a poursuivi ses activités à quai en dépit de la crise sanitaire du coronavirus (Covid-19) et la fermeture des frontières.

Le port de Pointe-Noire représente une des composantes d'un système multimodal de transport comprenant les voies maritimes, ferroviaires, routières et fluviales. La situation économique nationale dépend en partie de la dynamique des activités portuaires, dans un contexte de crise sanitaire mondiale.

Le concessionnaire du port Congo Terminal, filiale de Bolloré ports, rassure sur le maintien de ses activités. « Congo Terminal a instauré un plan de rotation de service pour un personnel restreint pour assurer la continuité des opérations au terminal à conteneurs. Les navires sont ainsi traités au quotidien 24h sur 24 et les conteneurs livrés en journée continue de 8h00 - 15h00. Les commerces de première nécessité peuvent ainsi continuer à s'approvisionner et répondre aux besoins de la population », précise le groupe.

Pour l'essentiel, le port assure la fluidité des entrées ou sorties de navires et le chargement ou déchargement de conteneurs. L'entreprise concessionnaire qui a investi plus de 300 milliards de francs CFA ces dix dernières années, pour l'aménagement des quais et autres équipements, ne veut baisser les bras face à la crise. En moins de dix ans, la capacité de mouvements au quai a augmenté de 15 mvts/h à une moyenne supérieure à 60 mvts/h.

Le port de Pointe-Noire peut accueillir des navires de 400 mètres de long, transportant jusqu'à 14 000 conteneurs. Sur 1 840 mètres linéaires de quais bien aménagés se dressent d'imposants portiques qui chargent et déchargent, à longueur de journée, des bateaux de grands tonnages dans un périmètre hautement sécurisé. Depuis 2018, le port a dépassé le seuil de soixante-dix mille conteneurs manipulés par mois, atteignant parfois quatre-vingt-deux mille conteneurs.

En juillet 2019, l'infrastructure portuaire a été distinguée « Prix de meilleure productivité à quai des ports d'Afrique centrale et de l'ouest » par la Fondation african ports awards. Le jury de la fondation a salué les progrès réalisés par le port et surtout la fluidité remarquable des entrées ou sorties de navires, ainsi que l'excellence des cadences à quai. À partir de cette année, l'entreprise aspire au titre de « hub de transbordement en eaux profondes de référence sur la côte ouest-africaine » et ambitionne de devenir également le meilleur port de transit de la sous-région, grâce à tous les efforts consacrés au développement des corridors qui desservent les pays du bassin du Congo.