Algérie: Journée de l'Etudiant - L'Etat déterminé à renforcer le rôle de l'université et de l'école

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a mis en avant mardi à Alger, la détermination de l'Etat à renforcer le rôle de l'école et de l'Université pour répondre aux exigences du développement et aux besoins de l'économie.

En présence du Conseiller à la Présidence de la République, Abdelhafid Allahoum et de membres du Gouvernement, M. Djerad a affirmé dans une allocution à l'Université de la Formation continue (UFC, Dély Brahim) à l'occasion du lancement de la diffusion à titre expérimental de la chaine "El Maarifa" coïncidant avec la célébration de la journée nationale de l'étudiant, que "l'Etat est déterminé à consolider le rôle de l'école et de l'université en vue de répondre aux besoins du développement et de l'économie, en sus des autres missions académiques et de recherche".

Pour ce faire, le Premier ministre a affirmé que les deux systèmes universitaire et éducatif "doivent être au diapason du développement des programmes d'acquisition du savoir, en recourant aux nouvelles technologies (NTIC) de manière à permettre à nos universités et écoles de s'adapter à l'évolution rapide des sciences".

Ouverte sur le monde, la nouvelle chaîne "El Maarifa" se veut "un espace dans lequel les connaissances et les cultures universelles se consolident et les idées se cristallisent sur le cadre de vie de la société, en sus des enjeux et défis d'avenir".

Les missions de la chaîne consistent à "généraliser les connaissances, les résultats de la recherche et les options des experts, à relever le niveau d'admission aux études universitaires, à présenter un contenu pédagogique référentiel aux différentes filières, à soulever des interrogations sur les enjeux de la société", a fait savoir le Premier ministre.

En outre, la chaîne en question porte une dimension de proximité en termes de transfert des connaissances, permettant l'échange des idées entre les hommes des sciences et de culture, les chercheurs et les entrepreneurs.

Le Premier ministre a tenu à rendre hommage aux efforts de tous ceux qui ont contribué au lancement "en un temps record" de la chaîne El Maarifa.

M. Djerad a mis en avant le parcours franchi par les étudiants algériens qui, en 1956, avaient abandonné les bancs de l'université et les lycées et boycotté les cours, sacrifiant ainsi leurs études et leurs ambitions pour rallier les rangs de la Révolution aux côtés des moudjahidine.

Cette date, estime M. Djerad, "constitue pour les étudiants d'aujourd'hui une occasion pour s'inspirer des valeurs auxquelles leurs prédécesseurs croyaient profondément et pour lesquelles ils ont sacrifié leur vie" afin de s'acquitter de leur devoir dans la construction de l'avenir de l'Algérie, édifier l'économie nationale et encadrer l'Etat algérien, et ce en se consacrant avec dévouement à l'acquisition des connaissances et des nouvelles sciences et technologies.

Partant, M. Djerad a appelé tous les étudiants à acquérir les clés du savoir et des connaissances et à maîtriser les langues étrangères pour une adhésion "sérieuse et efficace" au processus de développement global du pays, afin de le hisser aux plus hauts niveaux de développement dans tous les secteurs et domaines.

Pour réaliser cet objectif, il faut s'inspirer des étudiants algériens qui avaient répondu à l'appel de la grève, le 19 mai 1956, a poursuivi M. Djerad, appelant les étudiants aujourd'hui à mettre la science au centre de leurs intérêts, car étant la seule voie pour l'éveil de la patrie, une patrie dont tous ses enfants sont convaincus que son développement et son progrès sont étroitement liés de l'adoption et à la consécration des valeurs de la science et du travail, a insisté M. Djerad.

