Algérie: La MAP endosse au PE une position contre l'Algérie de sept députés du lobby maroco-sioniste

Alger — Une dépêche de l'Agence marocaine de presse (MAP) datée d'hier lundi, à partir de son bureau de Bruxelles, fait dire au Parlement européen, qui compte 751 députés, ce que sept de ses membres issus du lobby maroco-sioniste espèrent pouvoir imposer à cette institution.

"Le Parlement européen réclame une intervention urgente de l'Union européenne (UE) pour mettre un terme à la répression en Algérie", titre la dépêche qui rapporte la teneur d'une lettre attribuée à "plusieurs eurodéputés". Ils espèrent, selon la même source, "attirer l'attention du Haut représentant de l'UE pour la politique étrangère et la sécurité, sur la situation de la liberté de la presse en Algérie et les exactions commises à l'égard des journalistes".

Raphaël Glucksman, au parcours politique sinueux, a été porté candidat dans la douleur par le Parti socialiste, et n'a jamais fait l'unanimité dans les rangs de ce dernier. On le comprend aisément lorsqu'on sait que, après avoir longuement chassé en terres néolibérales et atlantistes (il est, dès 2008, conseiller de l'enfant prodige de l'une des premières révolutions colorées, le président géorgien Mikheil Saakachvili), avant de trouver refuge dans une social-démocratie en perte d'identité.

Bernard Guetta, issu également d'une famille de Juifs sépharades, d'origine marocaine, est lui aussi mis à contribution.

Quel crédit accorder au soutien de cette coalition à la cause de la liberté d'expression lorsqu'elle vient en appui à un régime où les détenus d'opinion croupissent par centaines dans des geôles où ils retrouvent pour la plupart leur dernier refuge sur terre.

Qu'il s'agisse d'Agdz, Kelaat M'Gouna, Tazmamart, ou encore de Derb Moulay Chérif, les centres de détention du royaume chérifien sont connus pour abriter des opposants ayant subi les pires tortures, avant d'être enterrés à proximité dans l'anonymat.

Tazmamert, prison secrète, demeure dans l'histoire l'incarnation d'oppression politique qui n'a d'égale nulle part ailleurs.

Par ailleurs, l'alliance du Makhzen avec les milieux sionistes œuvre à empêcher que l'Algérie retrouve les chemins de la stabilité, de l'ordre, des droits et libertés et de la croissance.

C'est cela qui inquiète le plus cette alliance. Sinon, comment expliquer que le consul du Royaume à Oran déclare honteusement être "en terre ennemie", s'agissant d'un pays où les voisins marocains trouvent encore accueil et hospitalité.

Dans un tout récent document de stratégie militaire intitulé: "Pour une nouvelle stratégie de défense intégrée du Maroc", ses rédacteurs des Forces armées royales écrivent, toute honte bue: "Un retour en arrière montre que les maux que vivait le Maroc ont commencé quand le sultan Moulay Soulaiman ferma les portes du Maroc à toutes les relations avec l'Europe, qui se faisaient essentiellement via la mer, et décida de s'orienter vers l'Est, pour des raisons religieuses et culturelles et décida d'offrir les unités navales de l'Empire à l'Algérie et la Tunisie, relevant jadis de l'autorité de la Sublime Porte à Istanbul".

C'est vers Tel-Aviv que se tourne désormais le royaume pour relayer ses plus viles campagnes contre son voisin.