Ile Maurice: Consultations prébudgétaires 2020 - 2021 - Les syndicats ouvrent le bal des discussions

communiqué de presse

Le gouvernement a lancé les consultations prébudgétaires ce matin au Government Centre à Port-Louis avec une première séance de discussions avec les représentants des différents syndicats.

Le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques Dr Renganaden Padayachy, et le ministre du Travail, du Développement des Ressources humaines, et de la Formation, M. Soodesh Callichurn, ont ainsi pu entendre les diverses propositions des syndicats en prévision du budget 2020-2021. Le but de ces consultations est de promouvoir un dialogue social entres les principales parties prenantes pour assurer une meilleure planification du budget qui sera présenté à l'Assemble nationale le 4 juin prochain.

Les propositions émises par les syndicats comprennent la fixation des prix sur une liste supplémentaire de denrées alimentaires : une subvention pour l'achat de pesticides pour les petits planteurs ; la mise en place d'un Parastatal Body Service Commission pour lutter contre la corruption ; de meilleures conditions pour les travailleurs du secteur informel, et ramener l'âge de la retraite à 60 ans afin d'offrir plus de possibilités d'emploi aux jeunes.

Une allocation minimale pour ceux qui ont perdu leur emploi ainsi que la révision de la formule d'impôt sur le revenu ont aussi été portées à l'attention des ministres. Dans un souci d'assurer plus de sécurité sanitaire, les représentants ont fait un appel au grand argentier pour le renforcement de la protection des employés, suite à la promulgation du Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Act de 2020. Ils demandent également l'introduction d'un visa sanitaire pour tous les touristes qui visiteront Maurice.

En outre, les représentants syndicaux ont dit leur opposition à la privatisation des institutions comme le Food and Agricultural Research and Extension Institute et l'Agricultural Marketing Board.

Les organisations représentées à la rencontre étaient : la Confederation of Free Trade Unions ; la Confederation of Independent Trade Unions ; la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé ; la General Trade Union Confederation ; le Mauritius Labour Congress ; le Mauritius Trade Union Congress ; le Trade Union Consultative Congress ; la All Employees Confederation ; et la Confédération syndicale de gauche-Solidarité.