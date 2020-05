Algérie: COVID-19 - Augmentation de la production des bavettes à 10 millions unités

Alger — Les artisans devront contribuer à l'augmentation des capacités de production des bavettes à 10 millions unités/mois au niveau national à même de fournir ce produit de prévention en quantités suffisantes et d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covi-19), a assuré, mardi, un responsable au ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial.

"Plus de 75.000 artisans couturiers dont des femmes au foyer, ont exprimé leur disponibilité à participer dans la production des bavettes multi-usages et lavables dans le souci d'endiguer la propagation du Covid-19 et de les fournir en quantités suffisantes et à des prix raisonnables au niveau des marchés et ce après le déconfinement", a fait savoir à l'APS le directeur de l'Artisanat au ministère, Redouane Benatallah.

Le même responsable a rappelé toutes les actions de solidarité menées par les artisans qui se sont portés volontaires durant les deux mois derniers dans le souci d'endiguer la propagation du covid-19, contribuant à la production de 3 millions de bavettes en tissu, de près de 50.000 combinaisons de protection, de près de 5.000 draps pour lits d'hôpitaux, de 15.000 gants médicaux, de rideaux isolants et de tabliers médicaux et ce au niveau des sièges des chambres d'artisanat et des différents centres et ateliers relevant du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels.

A cette occasion, il a salué la contribution des bienfaiteurs, des hommes d'affaires et des autorités locales à la garantie de la matière première, notamment le tissu aux artisans, mettant en avant le rôle de la femme artisane au foyer qui s'est mobilisée pour la confection de bavettes chez elle pour les offrir à titre gracieux aux autorités compétentes.

M.Benattallah est revenu, en outre, sur les mesures prises en faveur des artisans visant notamment à leur faciliter la commercialisation de leurs produits durant la prochaine saison estivale, citant la consécration de points de vente permanents pour les produits d'artisanat, notamment dans les régions les plus prisées par les estivants, ainsi qu'au niveau des Agences de tourisme et de voyages et les établissements hôteliers dans 14 wilayas côtières.

Le ministère, ajoute le même responsable, est en phase de lancer un nouveau projet visant le renforcement du E-marketing. Pour sa part, la CAM procèdera à la réalisation de cette application la mettant à la disposition des usagers des TIC facilitant la vente électronique, a-t-il poursuivi.

Les artisans bénéficieront de cycles de formation en matière de TIC dans l'objectif de promouvoir le marketing aux niveaux local et international.

Pour ce qui est des conditions sociales des artisans dont l'activité est interrompue en raison de la propagation de Covid-19, le directeur de l'artisanat a rappelé que ce secteur qui compte près de 400.000 artisans et assure près d'un (01) million d'emplois à ce jour connait depuis deux mois un marasme d'ou la nécessité de prendre en charge des préoccupations des artisans afin qu'ils puissent surmonter cette conjoncture délicate.

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail Familial, Hassane Mermouri a reçu, dernièrement au siège du ministère, des membres du Syndicat national des artisans algériens (SNAA) et des présidents des chambres d'artisanat et des métiers (CAM).

Après la levée du confinement, un dispositifs sera mis en place au profit des artisans à savoir des crédits bancaires, outre l'intensification des activités telles que les salons et les expositions pour la promotion des produits artisanaux, a fait savoir le responsable, ajoutant que les femmes au foyer notamment celles des zones d'ombres bénéficieront de tous les programmes d'aide en coordination avec les secteurs concernés.