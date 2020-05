Congo-Brazzaville: Direction générale des arts et des lettres - Emma Mireille Opa Elion passe le témoin à Marcel Ipari

Nommé par note de service, directeur général des arts et des lettres par intérim, Marcel Ipari a pris ses fonctions, à l'issue de la cérémonie de passation de service présidée par le directeur de cabinet du ministre de la Culture et des arts, Emmanuel Douma, le 19 mai au siège de ladite direction.

Sitôt installée dans ses fonctions, Marcel Ipari a indiqué qu'il s'appuiera sur le programme d'activités établi. « Je n'ai pas de priorité, car il y a un programme d'activités établi, ce qui veut dire qu'il y a continuité. Je ne viens pas inventer le monde, je vais d'abord m'informer de ce qui se faisait et je vais voir quelle touche je pourrai apporter dans le cadre du programme d'activités. Je dois avouer que le travail qui s'est fait ici est un travail à féliciter. Donc je ne viens pas ici pour tout détruire, bien au contraire, je prendrai appui sur la directrice générale sortante qui m'a précédé, j'aurai besoin de ses conseils, d'autant plus que nous sommes tous de la même maison. »

Concernant la dureté de la réalité sur le terrain en ce qui concerne les moyens de sa politique ; le nouveau directeur général des arts et des lettres a rappelé qu'il ne sort pas du néant. « J'ai été directeur d'une structure du ministère de la Culture et des arts, précisément le Musée national. Je connais la dureté de la réalité de là-bas. Je viens ici, je suis plutôt admiratif des structures déjà. Qu'est-ce que je peux apporter, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui à chaud, je crois qu'il faut prendre du temps et avoir l'humilité de définir les actions à venir. »

La directrice générale des arts et des lettres, sortante, a indiqué à la presse qu'elle a été relevée de ses fonctions, suite à sa nomination par la ministre de la Santé, de la population, de la promotion de la Femme au développement, Jacqueline Lydia Mikolo, le 8 avril dernier dans la sous-commission presse écrite et audio-visuelle de la commission communautaire. Le but de cette sous-commission étant de produire des sketchs, chansons et autres pour la mobilisation. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de communication des risques et engagements communautaires relatifs à la riposte à la pandémie de la Covid-19.

Pour Emmanuel Douma, la nomination du directeur général par intérim de la direction générale des arts et des lettres est intervenue comme toute autre. Réagissant aux questions de la presse sur les propos de la directrice générale sortante, Emmanuel Douma a dit : « J'avoue que je ne suis au courant de rien. Je ne peux pas m'étaler sur le sujet que je ne maîtrise pas. »