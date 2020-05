Congo-Brazzaville: Vie associative - Les personnes vivant avec handicap invitées au respect des lois

L'Union nationale des aveugles et malvoyants du Congo (Unamac) et l'association « Viens et Vois » que dirigent respectivement Claudier Kokolo et Emerson Massa ont rappelé dans une déclaration conjointe, publiée le 18 mai, à Brazzaville, aux aveugles et malvoyants du Congo, que nul n'est au-dessus de la loi.

La mise en garde à l'endroit de ces personnes vulnérables fait suite au sit-in organisé le 8 mai, par la plate-forme des aveugles et malvoyants au ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, explique la déclaration.

Cette dernière a été lue par le président Emerson Massa en présence de la représentante de l'Union africaine des aveugles Région Afrique centrale, Thérèse Kamango.

D'après ces organisations, la plate-forme est dépourvue de reconnaissance juridique et a agi dans l'illégalité et l'illégitimité, unie désagréablement pour la nutrition. Selon elles, la plate-forme, animée par une volonté manifeste de ternir l'image du ministère, a créé une tension contextualisée par l'aide alimentaire aux personnes vulnérables faisant preuve d'actes de langage dévalorisants.

Rappelant que les personnes handicapées n'ont pas seulement des droits mais aussi des devoirs, le président de l'organisation non gouvernementale "Viens et Vois" a indiqué que les personnes vulnérables sont également soumises aux lois et reglements du pays comme tous les autres citoyens.

Par ailleurs, l'Unamac et l'ONG "Viens et Vois" condamnent avec force ce sit-in, car cette plate-forme n'avait pas au préalable obtenu l'autorisation de la hiérarchie.

A cet effet, elles recommandent l'authentification des récépissés des quarante-trois associations bénéficiaires de l'aide alimentaire. « L'Unamac et l'Ong "Viens et Vois" interdisent formellement à ladite plate-forme de mettre en exergue les organisations des personnes vivant avec handicap et de ne point agir en lieu et place de toutes ces organisations », ont-elles déclaré.