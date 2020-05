Angola: Le PR nomme de nouveaux responsable de la PRODEL et de l'ENDE

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a nommé ce mardi, de nouveaux conseils d'administration de la Société publique de production d'électricité (PRODEL, EP ) et la Société nationale de distribution d'électricité (ENDE, EP).

Selon une note de la Maison Civile, Joaquim Ventura a été nommé président du conseil d'administration de la PRODEL, EP, par décret présidentiel.

Le conseil d'administration de la société comprend également Pedro Eduardo Manuel Afonso, administrateur exécutif; Euclides Morais de Brito, administrateur exécutif; Benício Pedro Machado, administrateur exécutif; et Rosa Afonso Miguel, administratrice exécutive. Francisco de Maria de Meireles Vasconcelos Júnior a été nommé administrateur non exécutif, de même qu'Emanuela Bernardett Afonso Vieira Lopes aux mêmes fonctions. Ces personnalités occupent les places laissées par José António Neto (PCA), Job Feca Martins Vilinga (administrateur pour le secteur de production thermique), Pedro Eduardo Manuel Afonso (administrateur pour le secteur de production d'eau), Mário Alberto Mendonça da Silva (administrateur en charge des Affaires commerciales et réglementaires), Judite Nazaré dos Santos Lemos Rosa (Administratrice pour le secteur des finances et technologies de l'information), Francisco de Maria de Meireles Vasconcelos Júnior (administrateur non exécutif) et Emanuela Bernardett Afonso Vieira Lopes (administrateur non exécutif).

Selon la note de la Maison Civile, toutes ces entités sont parties pour "commodité de service".

Dans un autre décret, João Lourenço a nommé Hélder de Jesus Garcia Adão, au poste de président du conseil d'administration de l'ENDE, EP. Ont également été nommés João de Deus Pereira Furtado, administrateur exécutif, Pedro Estêvão Buca, administrateur exécutif; Manuel de Jesus Neto Adão, administrateur exécutif; et Isabel Augusto dos Santos, administratrice exécutive.

La nouvelle direction d'ENDE, EP. comprend également Mário Alberto Mendonça da Silva, administrateur non exécutif; et João Simão Manuel da Silva, administrateur non exécutif. Ce collectif remplace l'ancien conseil d'administration, dirigé par Ruth do Nascimento Cardoso de Almeida Safeca.

Toujours pour des raisons de commodité de service public, le Titulaire du pouvoir exécutif a limogé Ângelo Sebastião Filipe, du poste d'administrateur exécutif de la Société publique des eaux - EPAL.

À sa place, il a nommé Venceslau Txindji Chissupa, au poste d'administrateur e exécutif de la l'Entreprise Publique des Eaux.