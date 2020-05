Soudan: Hommage à l'engagement des fils Nuba,Bani Amir et Al-Habab à la réconciliation tribale

Al-Gedaref — La délégation du Conseil de la souveraineté et celui des ministres a salué l'engagement, le sérieux des peuples Nuba, Bani Amer et Al-Habab à mettre en œuvre l'accord de réconciliation tribale "Al-Galad" qui a été signé l'année dernière dans l'État fédéré d'Al-Gedaref.

Au cours de sa réunion au siège du secrétariat du gouvernement de Gedaref , la délégation fédérale a salué la délégation des Nuba ,Bani Amer et Al-Habab en présence du gouverneur d'Al-Gedaref, Maj-Gen. Nasreddine Abdel-Gayoum louant la volonté des deux parties de rejeter les différences et la violence et la propagation de rumeurs, ce qui reflète la coexistence pacifique que témoigne Al-Gedaref entre toutes ses composantes au cours de la dernière période.

Pour sa part, Maj-Gen. Nasreddine a affirmé l'engagement du gouvernement de l'État Gedaref et des forces régulières à assurer la stabilité et le prestige de l'État et de la loi, appelant toutes les composantes de l'État à unir la classe et la parole et à préserver les acquis de la révolution et à réaliser les aspirations du peuple dans la liberté, la paix, la justice et le développement.

Il est à savoir que la délégation fédérale comprend deux membres de Conseil Souverain :Prof. Mohamed Al-Faki et M. Hassan Qadi et la ministre de la Jeunesse et des sports Mme Walaa Al-Boushi.