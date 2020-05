Gabon: COPIL - Nouveau laboratoire de haute technologie

Dans sa volonté de permettre à la population gabonaise d'avoir accès au dépistage du Covid19, le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba et la Première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba ont effectué une visite au palais des sports pour s'enquérir du niveau d'avancement des travaux d'installation du nouveau laboratoire de haute technologie d'analyses du Covid-19.

Sur site, la délégation présidentielle s'est félicitée de la fin de ces travaux d'installation. La formation des équipes locales qui a commencé ce jour s'achèvera en fin de semaine et dès lundi prochain, les premiers tests seront réalisés. Le laboratoire a la capacité de réaliser 10 000 tests par jour.

L'acquisition de ce nouveau laboratoire, qui vient renforcer le dispositif national de diagnostic du Covid-19, permettra d'accroitre le dépistage précoce en vue d'une prise en charge rapide. Il donne également à toute personne vivant au Gabon, l'opportunité de connaitre son statut virologique pour mieux circonscrire la pandémie du Covid-19.

Situation épidémiologique

En matière de surveillance épidémiologique, sur les 311 prélèvements effectués, nous avons enregistré 70 nouveaux cas positifs, soit un total de 1 502 cas testés positifs. Les nouveaux cas sont répartis comme suit :

Estuaire : 45 nouveaux cas sur 200 prélèvements, soit 7 cas issus du dépistage massif et 38 cas issus du dépistage actif, soit un total de 1 167 cas positifs ;

Haut-Ogooué : 20 nouveaux cas positifs à Franceville sur 70 prélèvements, soit 257 cas positifs à Franceville, pour un total de 291 cas positifs ;

Moyen-Ogooué : 2 nouveaux cas positifs à Lambaréné sur 27 prélèvements, soit un total de 36 cas positifs.

Ogooué-lolo : 3 premiers cas déclarés positifs dans la ville de Lastourville.

En résumé, 6 provinces sur 9 sont aujourd'hui touchées par le Covid-19.

En ce qui concerne la prise en charge, nous avons :

67 personnes hospitalisées dont 5 en réanimation ; - 17 guérisons soit un total de 318 personnes guéries.

Nous avons perdu un illustre médecin, professeur titulaire en pédiatrie.

Au total, sur 8 277 prélèvements, nous avons 1 502 cas positifs dont 318 guéris, 67 hospitalisés, 5 personnes en réanimation et 12 décès.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ; - En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ; - Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ; - Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; - Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c'est protéger ceux qu'on aime. »

Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l'épidémie à Coronavirus au Gabon