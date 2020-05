Congo-Kinshasa: Pétition contre Jean-Marc Kabund - Laurent Batumona appelle à la Sagesse et au sens de responsabilité des Députés FCC-CACH

L'Honorable Laurent Batumona, Coordonnateur des Forces Politiques Alliées de l'Udps (FPAU), et Président national du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), a fait une importante déclaration, lundi dernier, qui appelle à la sagesse et responsabilité devant l'histoire des Députés nationaux de la Coalition CACH-FCC.

Homme de parole, il a tenu à réaffirmer son soutien total au Président de la République de la RDC, SEM Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et au Président honoraire de la République, Joseph Kabila dans le cadre de la coalition FCC-CACH. Laurent Batumona appelle à la sagesse, au sens de responsabilité et du don de soi face à la pétition pour la déchéance de Jean-Marc Kabund. Les députés de la Coalition FCC-CACH, demande-t-il, doivent se prononcer pour la paix et non pour des frustrations.

Il la fait non seulement dans le cadre des Forces Politiques Alliées de l'UDPS dont il conduit les destinées, mais aussi et surtout dans un esprit démocratique qui veut que ceux dont le peuple a choisi comme ses représentants soient comme tels les hommes épris de paix. Puis, au nom de la paix et du droit à la vie qu'à chaque citoyen de la RDC. Il a lancé un appel à la fois pathétique mais plein de plaidoyer pour le peuple de la RDC, pour que les députés de la Coalition FCC-CACH se prononcent pour la paix et non pour des frustrations. Il appelle les députés nationaux "au sens de responsabilités et de sagesse pour notre Assemblée nationale" qui doit travailler pour l'intérêt du peuple congolais.

L'heure, dit-il, n'est pas à la perturbation du bon fonctionnement du présidium de l'Assemblée nationale, ni à l'affliction des Congolais. L'élu de la Funan demande aux députés de FCC-CACH de garder la raison et de garder la coalition telle que le veulent les Autorités morales.

Le Coordonnateur demande également un surpassement au Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund-A- Kabund.

Il en appelle au bon sens des députés FCC-CACH et les invite à ne pas regarder la démarche de prestige et d'intérêt égoïste, mais plutôt de penser aux millions des Congolais qui ne demandent qu'à bien vivre.

«Il faut savoir s'effacer quand l'intérêt du peuple est en jeu», a-t-il déclaré. Prenant son propre exemple, le Président du Mouvement de Solidarité pour le Changement a déjà montré le chemin de la sagesse et de la responsabilité à tous les jeunes qui cherchent de marquer tristement l'histoire de la République démocratique du Congo. Car, après plusieurs années d'attente, les députés nationaux de la coalition ne peuvent pas être ceux par qui la Paix précaire des Congolais serait menacée.

Bref, pour la paix, pour la RDC et pour les Congolais, Laurent Batumona appelle à cette sagesse, ce sens de responsabilité et ce don de soi face à la pétition pour la déchéance de Jean-Marc Kabund.