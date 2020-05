Cote d'Ivoire: Coronavirus - Bakayoko-Ly Ramata invite les femmes de Koumassi à appliquer les mesures préventives

La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko-Ly Ramata, a exhorté, le lundi 18 mai 2020, à Koumassi (district d'Abidjan), les femmes des marchés et les présidentes d'associations de Koumassi à l'application des mesures barrières, en vue de lutter contre la Covid-19.

Il s'agit, notamment, du port systématique de masques dans les lieux publics que sont les marchés et les magasins et le lavage des mains. « Votre rôle dans la lutte contre cette pandémie, en tant que conseillère et éducatrice, est essentiel », a déclaré la ministre à l'endroit des femmes.

A cette occasion, elle a fait don de kits, constitués d'équipements de lavage des mains et de cache-nez aux femmes des marchés de Koumassi et à 200 associations féminines. « Les femmes sont exposées de jours comme de nuits dans les marchés et les rues.

La Covid-19 n'est pas une maladie de Blancs ou une maladie de riches. Nous avons des efforts à faire vu le nombre de cas qui grimpe », a dit le maire de Koumassi, Ibrahim Cissé Bacongo.