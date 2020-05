Soudan: Le Conseil de Sécurité et de Défense décide des mesures sur la situation de sécurité

Khartoum — Le Conseil de sécurité et de défense (CSD) a publié mardi un certain nombre de mesures après avoir entendu un rapport sur la situation globale de la sécurité dans le pays.

Le CSD a affirmé la nécessité de renforcer les capacités des organes de police et judiciaires pour leur permettre de mener à bien leur tâche de maintien de la sécurité, d'intensifier le déploiement dans les zones de conflit tribal et de prendre des mesures de précaution pour prévenir les conflits et doubler les efforts pour la collecte d'armes sans licence et hors du contrôle des forces régulières.

Dans son communiqué de presse publie mardi, le CSD a souligné l'importance de renforcer la confiance, de soutenir et de développer le partenariat entre les composantes du gouvernement de transition, et l'évaluation des performances afin que la période de transition atteigne ses objectifs en toute sécurité.

Le CSD a souligné l'importance de la poursuite des efforts et des initiatives du Premier Ministre visant à rapprocher les vues des frères en Égypte et en Éthiopie sur le barrage de la Renaissance d'une manière qui serve les intérêts de toutes les parties et préserve la sécurité régionale.