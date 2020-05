Congo-Kinshasa: "Home acoustique" - Ferré Gola donne un exercice « pas facile » aux musiciens congolais

"Home acoustique" est le nouveau concept musical signé le chanteur congolais Ferre GOLA dit "Jésus de nuances". Ce projet consiste à livrer un spectacle de musique avec sa guitare acoustique dans un cadre fermé et isolé, sans public. Cependant, la voix est le seul instrument qui accompagne les mélodies et joue un rôle prépondérant et privilégier de défense au niveau du chœur.

Pendant cette période difficile où la Covid-19 ne cesse d'endeuiller plus d'un, Ferre Gola a trouvé la meilleure manière pour consoler la population mondiale grâce à ses œuvres et sa voix limpide.

Le 5 mai dernier, Ferre Gola qui vient de totaliser ses 44 ans d'âge, a passé à l'épreuve expérimentale de ce projet "Home acoustique". C'est dans sa résidence huppée au quartier Bon vent à Kinshasa que le chanteur de la rumba a fait sa démonstration spectaculaire. Une fois de plus, les œuvres ont parlé à la place de l'artiste.

A la fois romantique et subliminale, il a fait exploser sa voix comme jamais dans un contexte où le langage du cœur convient le mieux à l'amour. A la hauteur de la scène, Jésus de nuance a présenté une musique qui chauffe le sang et fait battre le cœur.

Déjà, 5 album à son actif, il a misé sur un répertoire attrayant dans lequel il a fait une sélection de titres qui retracent jalousement son parcours musical dès Wenge jusqu'à la carrière solo.

La rumba qui est son style de prédilection constitue le dénominateur commun du concept. Il a bien ajusté son répertoire pour faire en sorte que l'offre rencontre la demande.

Dans sa musique résolument d'aujourd'hui, un instrument a conservé une fonction essentielle, qui donne aux chansons leur couleur si singulière, appose son sceau comme un label d'origine : la guitare.

A la fois au lead vocal et au chœur des chansons, faut-il savoir, le projet "Home acoustique" n'est pas question de nombres de chansons mais il exige surtout la voix et l'intelligence dans l'art d'Orphée. Ce sont deux critères qui, malheureusement, ne font pas l'unanimité dans la scène musicale congolaise où les amateurs de chant font la loi et surtout mieux considérés que les "excellents". Rares sont des chanteurs de pointe comme Ferré Gola qui savent mieux manier, faire et respecter la musique.

Il a réussi un super projet qui peut-être considéré aussi comme un remède contre les ennuis causés par le confinement.

Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre "Home acoustique" en direct sur sa page facebook officiel, peuvent regarder le spectacle sur "Ferre Gola tv" sur you tube pour découvrir la quintessence et les merveilles artistiques du chanteur.

Avec une sonorité impeccable, "Jésus de nuance" a prouvé que la musique du 21ème siècle à Kinshasa n'est pas celle d'autrefois. Pour dire, Ferré Gola autrement dit « Moto ya yambo » a même radicalement évolué.

Toutefois, il reste à savoir si combien des musiciens chanteurs disposent le talent d'affronter ces types d'exercice.