Maroc: Recensement des étudiants marocains qui n'ont pas pu retourner en Tunisie

Un questionnaire en ligne a été lancé par le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, afin de recenser les étudiants marocains bloqués dans le Royaume qui n'ont pas pu retourner en Tunisie poursuivre leurs études à cause de la fermeture des liaisons aériennes.

Selon un communiqué de ce département, l'opération devra permettre aux étudiants concernés de passer au Maroc leurs examens de fin d'année universitaire 2019-2020, dans un contexte de propagation du Covid-19 marqué par la prise de mesures exceptionnelles pour y faire face.

Cette démarche du ministère intervient dans le cadre de l'accompagnement des étudiants marocains bénéficiant des programmes de bourses à l'étranger, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, suite à la décision des autorités tunisiennes de reprendre les études universitaires.

Les étudiants en question doivent s'inscrire sur la plateforme du ministère www.enssup.gov.ma, sur la plateforme numérique www.mabourseenssup.gov.ma ou sur les pages officielles du ministère sur les réseaux sociaux avant le samedi 23 mai à 23H59, pour que le ministère puisse remettre la liste finale aux autorités tunisiennes et entreprendre les mesures nécessaires pour que les examens se déroulent dans les meilleures conditions.

Rentrée scolaire le 2 septembre

La prochaine rentrée scolaire aura lieu le 2 septembre prochain pour le département de l'Education nationale, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

Intervenant lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, le ministre a souligné que les préparatifs pour cette nouvelle rentrée débuteront à partir de mi-juin.

Etant donné que les examens des départements de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique se tiendront en septembre, la rentrée universitaire aura lieu en octobre, a relevé le ministre.

En outre, le mois de septembre sera consacré aux révisions et au soutien scolaire, afin de renforcer les acquis et connaissances des élèves et leur permettre de poursuivre leur cursus scolaire dans les meilleures conditions, a-t-il ajouté.

Le ministre a réaffirmé que l'année scolaire 2019-2020 est toujours en cours, conformément au processus "d'enseignement à distance", afin de permettre aux étudiants, élèves et stagiaires d'acquérir des connaissances et compétences leur permettant de poursuivre leur parcours académique pour l'année prochaine de façon normale et éviter toute perturbation scolaire.

Dépôt des comptes des partis

La Cour des comptes a annoncé lundi avoir élaboré une plateforme numérique consacrée au dépôt électronique des comptes annuels des partis politiques au titre de l'exercice budgétaire 2019.

La Cour des comptes a indiqué, dans un communiqué, qu'au vu de ses attributions en matière de contrôle des comptes annuels des partis politiques conformément à la loi organique n°29.11 relative aux partis politiques, cette procédure s'inscrit dans le contexte des mesures préventives préconisées par les autorités compétentes dans le Royaume pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) et afin de réduire les risques inhérents à l'échange des documents papiers en adoptant des mécanismes répondant aux normes de sécurité sanitaire.

A la lumière des circonstances exceptionnelles actuelles, la Cour invite toutes les instances politiques à adhérer activement à ce processus, en soulignant être à la disposition de l'ensemble de ces formations pour présenter les éclaircissements nécessaires, a conclu le communiqué.