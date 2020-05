Congo-Kinshasa: Déconfinement de la Gombe... Et le transport en commun ?

Plusieurs voix s'élèvent de plus en plus, dans le monde politique, social et surtout économique pour le déconfinement total de la commune de la Gombe. Considérée comme épicentre de la pandémie de Coronavirus, Gombe a été mise en quarantaine pour stopper l'élan vertigineuse de la contamination sur les autres communes.

Cette mesure barrière édictée par l'équipe de la riposte, dure depuis pratiquement plus d'un mois et commence à inquiéter, selon plusieurs langues, les habitants et les opérateurs économiques logeant leurs affaires dans cette commune, centre ville de la Capitale Kinshasa.

Selon les échos qui circulent dans les médias et dans l'opinion publique, si tout va bien, ce déconfinement peut être possible fin mai ou début juin prochain. Mais, le plus grand problème qui se pose avec acuité, c'est le transport en commun qui amènera toutes les masses ouvrières qui convergent chaque matin vers le centre ville. L'opinion se rappelle que le président de l'Assemblée provinciale, le Pasteur Gode Mpoyi, appuyant le confinement de la Gombe par le Gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka, avait estimé à plus de 3 millions, le nombre de personnes qui fréquentent Gombe chaque jour pour une raison ou pour une autre.

Si en temps normal, venir à la Gombe le matin et y quitter le soir, relève d'un parcours de combattant mais, avec toutes les mesures de distanciation sociale, qui recommandent dans le transport en commun, un nombre limité de personnes à transporter par catégorie d'engins, mettent le gouvernement provincial devant une équation.

Toutes ces masses qui s'amasseront dans la Gombe, on le sait, vont former des marées humaines qui se frotteront les corps dans la lutte collective pour attraper un moyen de transport. Des études supplémentaires sont-elles menées pour trouver une solution à ce défi ? Si cet aspect de choses n'a pas été pris en charge dans la planification du déconfinement de la Gombe, il est temps d'examiner avec dextérité cette question, pour éviter de revenir au confinement du fait d'un probable boum de contamination, comme on l'a vu sous d'autres cieux. Surtout que le pic redouté n'est pas encore atteint.