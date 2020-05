Congo-Kinshasa: COVID-19 - Dr Muyembe annonce de nouvelles stratégies pour le reste de la Capitale

Après avoir entamée le déconfinement progressif, la commune de la Gombe pourrait bientôt être totalement déconfinée. Le Centre d'affaires de la Capitale congolaise considérée hier comme l'épicentre de la pandémie, ne l'est plus d'après les récents bulletins épidémiologiques du Secrétariat technique du Comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 en RDC.

En effet, une importante réunion d'évaluation est prévue ce mercredi 20 mai, à la primature pour débattre des modalités de déconfiner cette entité municipale avant de passer à d'autres communes. Mais cette fois-là, la stratégie ne sera plus la même, a annoncé le Coordonnateur du Secrétariat technique de riposte, Dr Jean-Jacques Muyembe Tamfum dans une sortie médiatique, mardi 19 mai dernier.

"Effectivement, demain nous aurons une réunion avec le Premier ministre, SEM Ilunga Ilunkamba, nous allons aborder ce problème de déconfinement de la zone de santé de la Gombe. Certainement, nous allons déconfiner et passer à d'autres zones de santé. Mais, la stratégie que nous allons utiliser n'est plus la même. Nous allons plutôt nous focaliser sur les ménages affectés, et nous allons mettre des petites équipes mobiles qui vont prendre en charge ces ménages affectés et faire donc un dépistage massif dans chaque ménage que nous allons donc rencontrer", a-t-il déclaré.

Concernant la décision du gouvernement provincial du Kongo Central, deuxième province la plus touchée du pays, de confiner la ville de Matadi considérée à ce jour comme l'épicentre du virus dans cette partie de la RDC, le Professeur Jean-Jacques Muyembe propose les stratégies qui seront arrêtées pour le reste des communes de la ville-province de Kinshasa.

"L'expérience que nous avons connu de la commune de la Gombe, je pense qu'il ne faut pas répéter ça ailleurs. A Matadi ce que nous proposons, c'est exactement ce que nous allons faire maintenant dans les autres communes ici à Kinshasa, le confinement des ménages affectés. Je crois que c'est la meilleure formule qui peut convenir à notre population", a proposé le virologue.

A la question de savoir à quand la RDC pourra atteindre son pic en termes de contamination à la pandémie de Covid-19, Dr Muyembe a indiqué que le pic de la pandémie pourrait se manifester d'ici fin mai soit début juin courant.

Aussi, il relève l'aspect selon lequel la malaria reste évidemment la maladie qui tue le plus en Afrique mais le coronavirus, par contre, a essentiellement plus d'impact sur la vie sociale et sur l'économie. Pour le virologue congolais, « c'est surtout ça qui fait peur ».

Quid de la solution ?

Il sied d'indiquer qu'à ce jour, plusieurs remèdes, fruits des efforts de certains chercheurs autochtones du continent africain, semblent faire leur preuve dans la lutte contre la pandémie mortelle à Covid-19, en l'occurrence le Covid Organic's des malgaches.

Dr Muyembe précise que la solution à cette pandémie doit être mondiale du fait que la maladie elle-même est mondiale. Cependant, souligne-t-il, si la RDC arrivait à présenter une solution, cette dernière devra être testée et scientifiquement prouvée de sorte que celle-ci puisse à la fois servir la population congolaise et éventuellement l'humanité toute entière.

Confinée depuis le 6 avril dernier, sur décision de l'autorité provinciale de la ville de Kinshasa, à ce jour, Gombe n'est plus la zone de santé la plus touchée par la pandémie, mais demeure jusqu'alors confinée. Les check-points érigés par la police sont encore en place, la température est prélevée et l'accès toujours réglementé et conditionné par les badges.

Le confinement de la commune de la Gombe a paralysé le fonctionnement de plusieurs activités dans la Capitale. Car, selon certaines statistiques, environ trois-quarts de la population Kinoise accède quotidiennement à cette commune qui est le centre des affaires à Kinshasa.