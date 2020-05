Angola: Plus de six mille agents culturels bénéficieront d'un panier alimentaire

Luanda — Six mille six cents (6600) agents culturels inscrits dans des associations bénéficieront d'une aide, compte tenu de la restriction des activités culturelles dues à la pandémie de covid-19, a déclaré mardi à Luanda, la ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, Adjany Costa.

La ministre a tenu ces propos lors d'une réunion d'écoute et de contribution sur les mesures pour soulager l'économie face aux effets du Covid-19, au niveau des agents du tourisme, de l'hôtellerie et de la culture.

Adjany Costa a annoncé que des mesures palliatives allaient être appliquées à court terme, afin de soulager les agents culturels, mais que tout dépendrait de la présentation d'une proposition réaliste pour atténuer les effets de la pandémie.

Selon elle, il existe déjà un groupe composé d'agents culturels, touristiques et hôteliers qui travailleront avec des techniciens du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement et du ministère de l'Économie et de la Planification, afin de trouver une proposition réaliste qui vise à réduire les dommages causés par la pandémie de covid-19.

Ces propositions seront soumises aux différents organes de l'Etat pour leur évaluation et approbation.

Concernant les mesures de secours économique dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, les agents ont proposé l'adoption de lignes de financement et de crédits.

Le musicien Kyaku Kyadaff a suggéré au ministère de tutelle de veiller aux politiques visant à sauvegarder la classe, ainsi qu'à adopter un plan national de développement culturel, afin de promouvoir les habitudes et les coutumes du peuple angolais, tant du point de vue sociologique et linguistique.

L'artiste a également souligné qu'avec des solutions viables et des politiques réalisables, les artistes peuvent contribuer à l'augmentation des emplois au niveau national.

Les artistes et producteurs participant à la réunion ont également appelé à l'allégement des impôts prélevés, car ils sont arrêtés et incapables de payer les salaires des employés.