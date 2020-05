Maroc: Partenariat avec l'UNFPA pour une réponse urgente à la pandémie

Le Fonds des Nations unies pour la population au Maroc, représenté par Luis Mora et qui célèbre son 45ème anniversaire de présence au Maroc, et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ont signé à Rabat un plan de travail annuel au titre de l'exercice 2020. Cet accord vise le renforcement des programmes à destination de la jeunesse, de l'enfance et de la jeune fille, notamment dans les domaines de la protection et la sensibilisation sanitaire.

Ce partenariat vise la promotion du débat public sur les questions de la santé et du bien-être des générations montantes, notamment à travers l'organisation d'un Youth Talkshow national. Afin de renforcer la résilience sanitaire et hygiénique, la phase VII de l'opération SALAMA sera lancée au profit des pensionnaires des centres de protection de l'enfance (CPE) et des jeunes filles bénéficiaires des foyers féminins, à travers la distribution de kits pour l'hygiène individuelle et de kits institutionnels d'urgence pour les CPE.

L'UNFPA appuie 150 pays, dont le Maroc, dans la collecte des données démographiques à même de comprendre leurs tendances et de développer des politiques permettant d'assurer un développement durable et inclusif. L'UNFPA est aussi l'agence de l'ONU en charge des questions de santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale et les soins de santé maternelle. Il est aussi l'un des principaux organismes onusiens chargés de faire progresser l'égalité des sexes et de lutter contre la violence basée sur le genre. L'UNFPA s'associe aussi aux jeunes pour les aider à prendre part aux décisions qui les concernent et renforcer leur capacité à faire progresser les droits fondamentaux et les questions de développement.