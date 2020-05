Maroc: Le Crédit Agricole du Maroc renforce son infrastructure d'agences mobiles

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) a décidé de consolider et de renforcer sa politique de proximité en augmentant le nombre de ses agences mobiles, de 50 à 100 dans l'immédiat, et en créant une direction centrale Réseau rural mobile.

Cette direction centrale Réseau rural mobile a pour mission d'assurer une gestion centralisée et dynamique du parc des agences mobiles et de veiller à son développement continu ainsi qu'à son déploiement opérationnel grâce à une mutualisation des infrastructures pour le compte de l'ensemble des entités du Groupe (CAM, ARDI, TEF, CAM Leasing... ), indique-t-on dans un communiqué du Groupe.

Initialement destinées à accompagner les activités hebdomadaires des souks dans les zones rurales, les agences mobiles sont aujourd'hui déployées dans le cadre de l'opération de distribution des aides de l'Etat, rapporte la MAP. Elles seront mobilisées pour des actions spécifiques en rapport, notamment, avec l'inclusion financière, la digitalisation et l'accompagnement des TPE, selon la même source.

Fruit d'une concertation avec le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts dans le cadre de l'implémentation de la stratégie "Génération Green", ce renforcement organisationnel acte la mobilisation continue du Groupe CAM en matière d'accompagnement des populations rurales et s'inscrit pleinement dans sa mission de service public.

Et de noter que le parc des agences mobiles constitue une vraie force de frappe et un outil efficace pour servir les populations rurales, notamment celles des territoires enclavés. Son déploiement permettra au Groupe d'intensifier son intervention au niveau de l'agriculture solidaire et des activités économiques en milieu rural et d'ancrer son rôle de partenaire de référence du monde rural.

Le réseau d'agences mobiles CAM a démontré, au cours de la crise générée par la pandémie de Covid-19, son efficacité et son agilité pour atteindre les populations rurales les plus enclavées, rappelle le communiqué, faisant observer que grâce à sa mobilisation, les aides distribuées par l'Etat ont pu être acheminées in situ vers des milliers de bénéficiaires qui ont ainsi pu y accéder de façon rapide et sécurisée.