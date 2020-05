Afrique: COVID-19 - Le 18ème sommet de la Francophonie reporté en 2021

Le président Tunisien, Kais Saied, et la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, sont convenus, le 19 mai, de reporter le XVIIIe sommet de la Francophonie, qui devait avoir lieu les 12 et 13 décembre prochain à Tunis.

La Tunisie réaffirme sa volonté d'abriter le 18ème Sommet, et propose que celui-ci se tienne à Djerba en 2021, à une date qui sera décidée par les autorités tunisiennes et l'OIF, et communiquée prochainement.

La Francophonie se félicite de l'engagement de la Tunisie et réitère son intérêt pour le thème, «Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone». Sa pertinence ayant été renforcée par cette crise sans précédent qui a touché l'ensemble des Etats et gouvernements membres de l'OIF.

En effet, Kais Saied a proposé de reporter cette édition qui coïncide avec le 50 ème anniversaire de la fondation de l'Organisation internationale de la Francophonie créée à la suite d'une initiative du président Habib Bourguiba, en collaboration avec des présidents du Niger, du Sénégal et du prince du Cambodge.

Dans le même contexte de la coopération internationale , Kais Saied a évoqué son initiative auprès du conseil de sécurité des Nations unies qui vise à la mise en œuvre des moyens susceptibles de résoudre la crise sanitaire actuelle et a précisé que la fermeture de l'espace aérien, le confinement sanitaire ainsi que les solutions régionales sont insuffisants et injustes.

En outre, il a insisté sur la santé qui représente le pilier primordial de la sécurité générale en soulignant qu'elle doit être un droit légitime accessible à tous les êtres humains, sans exception.