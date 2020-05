Sénégal: Polémique sur la fiabilité des tests de l'Institut Pasteur - Le Ministère de la santé et praticiens se contredisent

L'Institut Pasteur de Dakar est secoué depuis quelques temps par la fiabilité des résultats communiqués au ministère de la Santé dans la lutte contre le coronavirus après le rendu de dix tests de médecins de l'hôpital Fann déclarés positifs avant de revenir négatifs après un second essai. Cependant, cette remise en cause ne s'est pas limitée uniquement au Sénégal.

La même situation a été constatée à Madagascar où 5 tests sur 67 déclarés positifs dans un premier temps ont été finalement validés.

Au Sénégal, pour le ministère de la Santé et de l'action sociale par la voix du Dr Ousmane Guèye: «il peut arriver des problèmes dans le prélèvement, la conservation mais dire que les tests ne sont pas fiables relève de la malhonnête intellectuelle».

Un avis qui n'est pas partagé par d'autres professionnels de la santé comme le Pr Coumba Touré Kane, biologiste à l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) qui a soutenu que «dans le cadre du coronavirus, il faut savoir que c'est une maladie nouvelle et les tests qui sont utilisés n'ont pas une très grande sensibilité»

Plus d'une vingtaine de membres du personnel de santé touchée par le coronavirus, a alerté le docteur Aliou Niang du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames), la semaine dernière. Une situation qui était une menace pour une prise en charge des malades souffrant du coronavirus dans les différents centres de traitement.

Toutefois, la contamination de dix médecins soignants de l'hôpital Fann, après les premiers résultats réalisés par l'Institut Pasteur de Dakar, a commencé à semer le doute sur la fiabilité des résultats au point qu'un second test a été diligenté sur ces cas qui sont finalement revenus négatifs pour les dix médecins.

Au niveau de Madagascar, la chaine de l'Institut Pasteur présent dans presque tous les continents a encore déclaré 67 cas positifs.

Cependant, après contre-expertise des autorités sanitaires, seuls 5 des 67 cas en question ont été confirmés positifs. Une situation qui remet en doute l'expertise de cette chaine française dans le domaine du dépistage du coronavirus dont elle détient le monopole dans plusieurs pays.

Au Sénégal, le docteur Ousmane Guèye, membre du comité national de gestion de l'épidémie, a souligné dans une télévision de la place : « l'expertise de l'institut Pasteur dans le domaine du dépistage n'est plus à démontrer.

Sur les résultats de dix médecins déclarés positifs et qui sont revenus négatifs après un second test, c'est à la demande de l'Institut Pasteur même qui l'a signalé et qui a demandé la reprise des tests ».

Tentant d'expliquer cette situation, Dr Guèye a souligné : « les raisons sont à chercher dans une probable coagulation de sang, un problème de conservation, il peut y avoir une erreur de manipulation, de calibrage et des prélèvements, parce que ce n'est pas l'Institut qui le fait, ce sont nos agents et je pense qu'aujourd'hui pour l'institut pasteur, personne ne peut remettre en cause son expertise».

L'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation du professeur Souleymane Mboup semble prendre le contre-pied du docteur Guèye.

De l'avis du professeur Coumba Touré Kane, « dans le cadre du coronavirus, il faut savoir que c'est une maladie nouvelle et les tests qui sont utilisés n'ont pas une très grande sensibilité.

Leur fiabilité au maximum tourne dans les 90% et les tests sont quand même assez spécifiques par rapport aux tests qui sont sur le marché actuellement.

Et c'est la raison pour laquelle on les accompagne avec des évaluations pour pouvoir les valider au niveau du laboratoire». Et de poursuivre : « mais comme c'est une maladie nouvelle, il peut y avoir souvent des erreurs.

Et ces erreurs-là sont décelées au niveau du laboratoire avec l'utilisation de contrôles qu'on appelle des contrôles positifs, négatifs ou surtout internes qui permettent de voir si la réaction n'a pas été inhibée par quelques choses d'autres ».

UN PROBLEME DE SOUCHE DIVISE LES INSTITUTS

Après la révélation du docteur Sokhna dans les ondes d'une radio soutenant que l'Institut Pasteur a refusé de céder à l'Iressef la souche de Covid-19 pour les besoins de tests et que les leurs viennent du laboratoire de Marseille avec qui ils entretiennent de bonnes relations, l'Institut Pasteur de Dakar est monté au créneau lundi dernier dans un communiqué pour le démentir. «

Je n'ai jamais reçu de demande venant d'un quelconque laboratoire » s'est-il défendu. Au niveau du ministère de la Santé et de l'action sociale, le docteur Ousmane Guèye a souligné : «seul l'Etat du Sénégal donne une autorisation via le ministère de la Santé et sa direction des laboratoires selon des normes».

Et de poursuivre : «Iressef est venu trouver un dispositif mis en place par l'institut Pasteur et en plus il y avait des laboratoires mobiles à Touba, Kolda. Iressef gère Thiès et Institut Pasteur continue de gérer Dakar, Touba et les régions du Sud».