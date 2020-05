Madagascar: Tendance et mode - Fabiola Douan représente Madagascar à travers son travail

Ayant suivi une formation en pâtisserie et en couture, Fabiola Douan devient désormais une maquilleuse professionnelle.

Ses œuvres sont admirées par toutes les catégories de personnes. Son talent fait hocher les têtes des passionnées de la mode. Cette ravissante jeune femme malgache résidant à Paris, capitale mondiale de la mode, ne cesse de renforcer ses expériences. Participer au rayonnement de Madagascar reste sa principale mission.

Fabiola Douan nourrit un objectif ambitieux à plus ou moins long terme, celui de transmettre son savoir-faire et ses connaissances du maquillage à Madagascar, et " pourquoi pas, ouvrir une école de maquillage proposant plusieurs facettes du métier tels que les maquillages beauté, artistique, audiovisuel, fashion, beauty studio, scène et sciences fictions... "

Si ses sources d'inspiration sont multiples, elle reconnaît ne pas hésiter à puiser profondément dans ses racines malgaches. Il lui arrive de trouver ses idées « make-up » à partir d'un simple tableau, de fleurs, de vêtements, du cinéma, des magazines, sans oublier l'application Pinterest... . Passionnée de « make-up », elle n'hésite pas à partager ses inspirations et ses réalisations du moment sur les réseaux sociaux, à l'image de ses deux derniers posts qui, semble-t-il, n'ont pas laissé plus d'un indifférent. Elle y représentait, à l'aide d'un maquillage réalisé sur elle et par elle, son Madagascar natal... ou encore un maquillage traditionnel réalisé sur l'une de ses amies.

Expérimentée. Son Bac en poche, Fabiola Douan poursuit des formations en couture et en pâtisserie. Elle commence son parcours personnel à 22 ans en tant que commerciale à CT Motors Tamatave.

Arrivée à Paris en 2017, elle entame assez rapidement une formation professionnalisante de longue durée et complète en maquillage, comprenant notamment une initiation à la coiffure, à l'école Pigier Création à Paris. Ce fut l'occasion pour elle de participer, en tant que maquilleuse, à de nombreux événements prestigieux tels que la Paris Fashion Week, divers défilés de haute couture, une émission de TV (TF1 Meilleur Ouvrier de la France - Mulhouse), un tournage de clip, le spectacle de Kamel Ouali représentant VOG au grand Rex de Paris, des œuvres caritatives (Associations juste humain) en collaboration avec la grande marque Nyx Professional Make-Up, notamment à destination d'enfants malades, le concours de Mister Europe 2020...

Fabiola s'est intégrée dans l'équipe Miss Diaspora Malagasy France en tant que Make-Up Artiste. Elle avoue être particulièrement fière d'avoir été choisie par ce comité qui représente dignement son pays hors de ses frontières. Elle a également participé à plusieurs collaborations de « shooting photos » dont quelques-unes ont été publiées dans Marika Magazines. Elle continue encore ses collaborations avec des photographes et modèles professionnels.

"je souhaite représenter Madagascar à travers mon travail, mais cette fois-ci enfermée par le confinement en France du fait de la crise sanitaire actuelle, le " blues" du pays était prononcé, j'ai ressenti le besoin de me sentir proche de mon île... ", a-t-elle fait savoir