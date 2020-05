Madagascar: Sport mécanique - Un événement XXL à Ambohimalaza

La reprise de la saison du sport mécanique s'annonce somptueuse avec une course contre la montre sur une montée. Le petit monde de la mécanique s'apprête à vivre une journée mémorable le 27 juin prochain. Une grande première, en fait, avec la participation des motos, des karts et des voitures dans une course contre la montre sur la montée d'Ambohimalaza.

L'épreuve va se tenir sur une distance de 4,03 km sur asphalte. Bref, un choix dont raffolent les férus de vitesse et les amateurs de pointe qui retrouvent ainsi un cadre légal pour plus d'adrénaline. Il y aura sept catégories dont la moto sportive, le roadster, le chopper, le trail, le maxiscooter, le supermotard, et la moto à vitesse de 250 à 400 cc.

Côté jardin, cet événement dont le maintien de la date dépend de l'évolution de cette pandémie de Coronavirus, est parrainé par plusieurs entités. Si Teddy Rahamefy figure parmi les initiateurs de cette course, il a pu bénéficier de l'aide de la Commune d'Ambohimalaza, le Bira Moto Club, X'i Nov Créateur d'impact et Moto Club Mada. Une association de férus de sport mécanique, en fait. Logique donc si l'épreuve porte le nom éloquent d'Ambohimalaza Time Attack 1.0. Une appellation qui fait déjà rêver.