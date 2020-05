Madagascar: Collectif Africa Zéro corona - Tence mena à l'affiche du #Dont Goviral

Elle revient de loin et plus forte que jamais. En prenant le taureau par les cornes, Tence Mena rejoint ses pairs dans le collectif Africa Zéro Corona pour la campagne #Dont Goviral. Pour son grand retour dans la course, Tence mena fera partie du panel d'artistes du Continent noir pour un show de 45 minutes en direct sur France 24, le 25 mai prochain.

Traduit librement par « Ne devenez pas viral », cette campagne vise à transmettre plus facilement les informations de santé publique en ce temps de pandémie, voire traduire ces informations dans un langage de tous les jours de sorte que tout le monde sans exception comprenne les messages véhiculés et sans parasite. Sur le site de l'Unesco, la directrice générale Audrey Azoulay d'affirmer que « Cette crise nous dit l'importance de la circulation d'informations fiables et de qualité à une époque où la désinformation et les rumeurs sont florissantes ». L'idée est surtout de lutter contre les rumeurs et les fausses nouvelles.