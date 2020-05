Madagascar: Teddy Rahamefy, un parcours d'exception

Personne ne lui arrive à la cheville, point de vue performance, tout court. Il a tout gagné.

Vraiment tout. Il, c'est Teddy Rahamefy, un pilote pourtant très discret et modeste mais dont les résultats font de lui un homme comblé. Il a enchaîné des victoires en tant que copilote des noms illustres tels Joda, Anil, Hery Be, Andrea Galuppi, Mathieu, Stenio, Sissi et Freddy.

Mais il a également remporté des victoires au slalom ou au rallye comme c'était le cas récemment avec sa Ford Ranger. Mais Teddy Rahamefy est l'un des rares pilotes malgaches ayant participé au championnat d'Afrique de l'Est ou au mythique Tour de la Réunion.S'ajoute à cela le fait qu'il soit polyvalent dans le monde du sport automobile en étant à la fois garagiste, mécanicien, préparateur, officiel de course et même team manager. Un vrai touche-à-tout.