Ile Maurice: COVID-19 Solidarity Fund - Où ira l'argent ?

Vous vous êtes sûrement posé la question : à quoi serviront les millions de roupies qui ont été reversées au Covid Solidarity Fund, par de généreux donateurs, dont des pays amis ?

À hier soir, mardi 19 mai, le montant total était de Rs 155 778 654, réparties dans différents comptes, comme suit :

SBM 82 158 731

MCB 55 782 103

ABSA 7 874 161

MAUBK 6 765 898

BANK1 3 197 761

Alors l'argent sera-t-il utilisé pour financer le budget qui est actuellement en préparation ? Non, affirme un très haut cadre du ministère des Finances. «We are not taking a rupee from that Fund... » Qui plus est, dans une réponse parlementaire, la semaine dernière, le ministre lui-même, Renganaden Padayachy, a rappelé que le Covid-19 Solidarity Fund a été établi en vertu des Finance and Audit (Covid-19 Solidarity Fund) Regulations 2020. Les principaux objectifs du fonds ? D'une part, de «contribuer au financement de projets, programmes et régimes liés à la crise sanitaire engendrée par le coronavirus et à d'autres questions de santé publique connexes», et, d'autre part, d'apporter «un soutien financier aux individus résidant sur le sol mauricien et aux organisations locales durement touchés par le virus Covid-19».