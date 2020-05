Cote d'Ivoire: Nuit d'Al Qadr 2020 - Les fidèles musulmanes en pleine dévotion dans le strict respect des mesures barrières contre la COVID-19

La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré dans la nuit du mardi 19 mai, et ce, jusqu'à l'aube l'Al-Qadr communément appelée « Nuit du destin ».

A Abidjan, la célébration officielle s'est déroulée sous le chapiteau de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti) dans le strict respect des mesures barrières contre la Civd-19.

Le thème de cette nuit, arrêté par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (Cosim), intitulé « L'épreuve, quelle compréhension en Islam et comment y faire face ? » a été assuré par El Hadj Harouna Koné, imam principal de la mosquée du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Treichville.

C'est ce thème qui a été décliné dans tous les autres lieux de célébration de cette nuit de dévotion.

Dans la commune d'Abobo, le premier magistrat Hamed Bakayoko, également ministre d'Etat, ministre de la Défense était à la mosquée El Hadj Seydou Toloba d'Abobo Samaké.

« Nous avons prié et intercédé, avec tous les guides, pour le Cheick Aïma Boikary Fofana, pour la santé de tous les ivoiriens quelques soient leurs origines et leurs religions », a indiqué M. Bakayoko.

Et de souligner, par ailleurs, « Nous avons aussi prié pour la santé et la longévité du Président de la République et aussi pour l'amour entre tous les ivoiriens. »

Il faut indiquer que l'on a pu suivre, dans le cadre de la nuit du destin le tafsir (commentaire du Coran) de Cheick Mounir Ouattara de Yorobodi, à la télévision islamique Al Bayane sur le Canal 208.

Du côté de Bondoukou, un grand centre de l'islam en Côte d'Ivoire, d'ailleurs cette cité est appelé la ville au 1000 mosquées, l'Al-Qadr n'a pas été célébrée de façon publique.

Par un arrêté et en accord avec les autorités municipales et préfectorales, le grand imam de Bondoukou a pris les décisions suivantes :

Pas de célébration de la Nuit du Destin ce soir;

Pas de prière de l'Aïd El Fitr ;

Plus de prières de vendredi Djoumah, jusqu'à nouvel ordre ;

Pas de danse du Kroubi cette année;

Pas de danse Sacraboutou , également.

Une note de l'imamat indique que ces décisions ont été prises, le mardi matin 19 mai 2020, jour de la célébration, par les responsables musulmans de Bondoukou et les chefs de quartiers. Et cela, suite à une réunion entre les autorités administratives et l'Imamat de Bondoukou.

A cette rencontre, le représentant régional du Conseil supérieur des imams (Cosim), El Hadj Timité Ahmed Koudouss a fait savoir que ces décisions seront appliquées uniquement dans la commune de Bondoukou jusqu'à l'éradication de la pandémie en Côte d'Ivoire.

Rappelons que la nuit d'Al-Qdr est la plus sainte nuit de l'année, selon le Coran. Elle est l'équivalent 1000 mois d'adoration. « Nous l'avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d'Al-Qadr.

Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr ? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l'Esprit (Djibril), par permission de leur Seigneur pour tout ordre.

Elle est paix et salut (bienfait de la part d'Allah, Exalté soit-Il, pour les croyants) jusqu'à l'apparition de l'aube. » (Coran 97/1-5)