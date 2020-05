Gabon: Chef O'miel, un chef cuisinier gabonais hors pair nous parle de lui

Chef O'miel, de son vrai nom, Omiel Moundounga, est de nationalité gabonaise et originaire de Mouila. Il est jeune, talentueux et professionnel dans le domaine culinaire avec un parcours émérite. Le Palais d'Or, l'Orchidée, le Cristal, le Citrus et bien d'autres sont là, les grands palaces où ce dernier a fait ses preuves. Sa particularité est qu'il est créateur culinaire alliant, dans sa cuisine, tradition et modernité "pour une cuisine chic et glamour".

Chef O'miel bonjour ! Qui êtes-vous ?

Je suis le Chef O'miel - l'Architecte du Palais, un Chef cuisinier spécialiste de la cuisine dite "Plurielle" et passionné d'art culinaire. Ma particularité est de déconstruire les recettes, étudier la structure des produits, reconstruire afin d'en rehausser les saveurs.

À quel moment avez-vous su que vous êtes voué à cette carrière professionnelle ?

Très jeune déjà, j'avais le palais sensible car mes avis sur les repas de familles étaient assez pointus pour mon âge. Ma carrière professionnelle débute assez tôt, 16 ans à peine. Je vais alors apprendre, affûter mon art, développer mon esprit créatif, et me faire une place parmi d'autres chefs cuisiniers talentueux.

Partout dans le monde entier, chaque pays possède un patrimoine culinaire propre à sa culture. Chez vous au Gabon, quel est votre pas dans ce sens ?

Déterminé à réécrire l'histoire de notre patrimoine culinaire, j'ai lancé une tournée nationale à travers le Gabon sous forme de Télé Réalité afin de créer une Cartographie Culinaire qui mette en la richesse culinaire de nos provinces pour en faire un livre de recettes de cuisine dans lequel, je vous ferai voyager à travers la subtilité de ma cuisine. Dès le 1er Novembre 2017, j'avais entamé une tournée de prospection à travers le Gabon pour rencontrer les autorités de chaque province afin de leur présenter ce magnifique projet ainsi que les établissements hôteliers qui ont accepté de faire partie de cette extraordinaire aventure.

Quels sont les moments les plus glorieux de votre carrière professionnelle ?

L'Année 2018 a été une des années les plus riches de ma carrière. J'ai obtenu le prix du Meilleur plat au Bocuse d'or au Maroc ,puis j'ai initié le concept de la Chef'O Master class. « Transmettre, c'est s'immortaliser ». J'ai décidé de donner la chance à plusieurs passionnés de cuisine d'acquérir les bases de ce beau métier. Nous en sommes à plus de 100 personnes formées au Gabon en quatre saisons, tous les profils confondus et mon équipe travaille actuellement sur l'exportation du concept en dehors de notre pays. Le Congo et le Bénin accueilleront très prochainement la Chef'O master class. 2019 est l'année de tous les défis et donc plusieurs projets sont en étude pour de belles surprises à venir.

Consommer les produits locaux : quel(s) avantage(s) ?

On gagnerait plus à mettre un accent particulier sur la consommation des produits de chez nous, car manger local, c'est retrouver un lien avec le temps, les saisons et les saveurs. C'est un choix environnemental, l'alimentation locale est un acte écologique. On réduit ainsi les distances parcourues par les aliments et les impacts négatifs du transport sur l'environnement et sur la qualité des produits. En respectant le rythme de la nature, nous évitons aussi des dépenses supplémentaires en matière d'énergie ou de traitement.

Comment voyez-vous votre touche en cuisine aujourd'hui ?

Ma passion pour la cuisine raconte une histoire, un rêve, une vision qui est aussi la vôtre. C'est un rêve de gamin devenu réalité, une vision qui a pris forme et une histoire à laquelle j'essaie chaque jour d'ajouter un nouveau chapitre.

Chef O'miel, merci !