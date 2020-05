Sénégal: Wanyama - A Southampton, Mané pensait qu'on voulait pas lui passer le ballon

C'est une révélation de Victor Wanyama, coéquipier de Sadio Mané à Southampton. D'après le Kenyan, le Sénégalais avait l'impression que ses coéquipiers ne voulaient pas lui passer le ballon.

« On était comme une famille et Mané et moi on avait une amitié encore plus forte. Schneiderlin était aussi un grand ami« , raconte Wanyama à Madgoat TV.

« A un moment, Mané est venu me voir et m'a dit 'mec, ces gars ne veulent pas me passer le ballon, pouvons-nous jouer tous les deux plus proche ? Ils ne veulent pas que je marque« , ajoute le milieu de terrain qui évolue désormais l'Impact Montréal.

Wanyama indique qu'il avait les mêmes doutes et depuis la discussion à chaque fois quil avait le ballon, il cherchait Mané en premier. « Je pensais que c'était juste de faire ça parce qu'il est un très bon gars« , conclut le Kenyan.

Par ailleurs, Sadio Mané a passé 2 saisons à Southampton avec 25 buts en 75 matchs. Depuis 2016, il évolue à Liverpool avec une grande réussite.