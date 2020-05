Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Examen des modalités de reprise des activités académiques

Dans une instruction aux présidents des conseils d'administration des institutions de ce secteur, le ministre note que cette reprise se fera, pour un premier temps, dans les provinces non affectées par la Covid-19.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Luhaka Losendjola, a appelé les présidents des conseils d'administration des universités et institutions d'enseignement supérieur de la RDC à examiner les modalités de reprise des activités académiques. « Conformément à la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi et du gouvernement, je vous instruis, par la présente, d'examiner les modalités pratiques devant permettre la reprise imminente des activités académiques », indique-t-il dans une note du 19 mai 2020.

A en croire cette correspondance, cette reprise des activités académiques devra commencer, dans un premier temps, dans les provinces non affectées par la pandémie. « Parmi ces modalités, il y a notamment les mesures pratiques à prendre pour garantir le respect des gestes barrières, ainsi que le nombre de professeurs disponibles localement », a expliqué Thomas Luhaka Losendjola. Le ministre, qui appelle, par ailleurs, ces présidents des conseils d'administration des institutions sous sa tutelle à accorder « le bénéfice de l'urgence à cette instruction », dit également attendre d'eux le rapport subséquent.

Dans le cadre des mesures prises, il y a deux mois, par le président de la République, dans la riposte à la pandémie, pour limiter la contamination à la Covid-19, Félix-Antoine Tshisekedi, rappelle-t-on, a décidé de la fermeture des écoles et universités ainsi que l'interdiction de l'organisation des funérailles dans des salles, l'interdiction momentanée des cultes dans les églises et celle des réunions de plus de vingt personnes,etc. Aussi, des sources notent l'imminence d'une réunion entre le Premier ministre Sylvestre Ilunga, l'équipe de la riposte et certains membres du gouvernement concerné, pour étudier les modalités d'assouplissement des mesures prises il y a deux mois.