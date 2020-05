Sénégal: La formule de fin de saison fait grincer des dents

Plus rien ne va entre la FSF (Fédération sénégalaise de football) et ses membres. L'heure est aux menaces alors que plusieurs clubs disent non à la formule annoncée pour finir la saison.

La semaine dernière, la FSF indiquait attendre une amélioration de la situation sanitaire pour finir sa saison en novembre. Et ce sera à travers une formule inédite de play off et play down.

Face aux murmure des clubs, la fédération monte au créneau et menace. « L'octroi des subventions et appuis, est lié à l'engagement des clubs à participer et à terminer les compétitions nationales en cours« , lit-on dans un courrier de l'instance.

« Il est rappelé qu'en vertu des articles 32 et suivants des Règlements généraux que la non poursuite des compétitions entraînera une mise en inactivité d'office du club concerné avec comme corollaire la rétrogradation et la libération des joueurs qui auront le droit de signer dans le club de leur choix« , ajoute en outre la FSF.

Par ailleurs, Génération Foot est l'un des clubs à pester contre la décision de la FSF.