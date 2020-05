Congo-Brazzaville: Littérature - « Conquis. Occupé. Colonisé. Congo 1876-1914 », un réquisitoire contre les méfaits de la colonisation

Dans ce livre de 464 pages, rédigé en néerlandais et publié en février 2020, l'historien d'origine congolaise Zana Etambala revient sur l'histoire de la colonisation en analysant les archives de nombreux journaux, lettres et autres documents.

Mathieu Zana Etambala a exploré les archives pendant des années et a trouvé de nouveaux matériaux pour rédiger ce livre. L'auteur a dit rechercher des réponses dans les documents d'archives à la question : « Comment la dynamique léopoldienne et belge ou exogène de conquête, d'occupation et d'exploitation a brisé la dynamique endogène congolaise ou africaine, au niveau politique, économique, religieux et culturel ?»

Pour l'historien, la colonisation s'est toujours déroulée différemment et le colonisateur a ajusté sa tactique en fonction des circonstances. A travers cinq histoires, le Pr Zana Etambala décrit comment Léopold II a utilisé différentes méthodes à différents moments pour atteindre son objectif : gain monétaire, abus de pouvoir impitoyable et violence excessive. De cette façon, la Compagnie du Kasaï a pu exploiter sans problème le caoutchouc de la région dans l'empire Kuba. Les missions catholiques étaient facilement financées par cette société concessionnaire.

Malgré la résistance limitée des peuples autochtones de la région de l'Équateur, les taxes obligatoires sur le caoutchouc ont conduit à des atrocités indescriptibles. Le lac Mai Ndombe, anciennement lac Léopold II, a été exploité dans le cadre du domaine de la Couronne à partir de 1895. Là aussi sévit un véritable règne de terreur. « Conquis. Occupé. Colonisé. Congo 1876-1914 », explique-t-on, est un livre nécessaire que tout le monde devrait lire pour ceux qui veulent savoir comment cela s'est vraiment passé au début de la colonisation du Congo.

En outre, fait-on savoir, le mérite de ce livre est qu'il rend les témoignages oculaires et les résultats des archives accessibles à un public plus large. Ce sont des documents des employés les plus proches de Léopold II et des Congolais qui indiquent comment ils ont vécu le déchiquetage de leurs sociétés. Ainsi, le Pr Etambala cite des écrits de pionniers, d'agents d'État et commerciaux, de soldats et de missionnaires, qui n'ont jamais été publiés auparavant. Mais ces propres témoignages - lettres, journaux intimes, rapports et récits de voyage - des pionniers et des occupants montrent qu'ils se comportaient souvent comme des meurtriers, bien qu'ils aient reçu de Bruxelles pour leur "œuvre de civilisation héroïque" des citations élogieuses (aujourd'hui on dirait: médailles).

Catastrophe coloniale

Le Pr Etambala se concentre sur l'émergence et le fonctionnement de l'État libre du Congo à partir de 1876, année au cours de laquelle Henry Morton Stanley entreprend sa première expédition, jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale (après la prise de la colonie personnelle de Léopold II par la Belgique en 1908). La colonisation belge est donc peu discutée, il ne s'agit pas non plus de l'ensemble du territoire congolais. L'attention est concentrée sur quatre régions: la difficile soumission de l'empire Kuba au Kasaï, le lac Mai-Ndombe qui appartenait au Crown Domain / la Crown Foundation, la guerre du caoutchouc dans la région de l'Équateur et la recherche aux expéditions d'or et punitives dans la région de l'Ituri.

Dans une interview accordée au média flamand Mondiaal Nieuws, le Pr Etambala a déclaré :« Ce manque de connaissances historiques peut avoir sa première origine dans le fait que lorsque l'État indépendant du Congo a succédé à Léopold II, les Belges avaient honte de ce qui s'était passé sous l'autorité royale en Afrique centrale. En revanche, le monde politique et économique a voulu prouver que la Belgique savait coloniser. Paradoxalement, l'intelligentsia belge a ensuite tenté de peaufiner les armoiries belges en présentant le régime de Léopold II comme une aubaine pour le Congo...»

Le plus grand vol de l'histoire de l'Afrique

L'historien a aussi rappelé que la toute première mesure prise par le roi Léopold II, le 1er juillet 1885, a été la confiscation de toutes les terres vacantes au Congo. « C'est le plus grand vol de l'histoire de l'Afrique. Il n'y a même pas de terres vacantes dans les traditions africaines où la terre ne pouvait pas être "possédée" et signifiait que les terres étaient ouvertes à tous. Il n'a donc absolument pas été tenu compte des règles, institutions et schémas de pensée traditionnels », a-t-il dit.

Docteur en histoire, le Pr Zana Etambala est né au Congo et vit en Flandre depuis 1962. Il mène des recherches historiques à plein temps dans la section Histoire contemporaine du Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren. Il a été professeur à la KU Leuven, une université néerlandophone belge et a effectué des recherches sur l'histoire congolaise, plus précisément dans la période 1876-1914.