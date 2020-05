Congo-Brazzaville: COVID-19 - Les institutions arabes débloquent 10 milliards de dollars pour les pays en développement

Réunis le 18 mai, par visio-conférence, les chefs des institutions du groupe de coordination arabe ont pris la résolution de débloquer dix milliards de dollars USD en faveur des pays en développement.

Le montant est destiné à aider les pays en développement, au moyen d'une approche holistique, dans leurs efforts de riposte immédiate et de rétablissement économique face au marasme induit par la pandémie de coronavirus et à ses effets.

Le groupe a réaffirmé son engagement à apporter « de manière inclusive », aux pays bénéficiaires, l'assistance propre à combler les écarts créés par les inégalités, et à couvrir les couches les plus vulnérables, par le mécanisme de coopération triangulaire et de coopération Sud-Sud, en étroite coordination avec les banques multilatérales de développement, les partenaires commerciaux et de développement, les agences des Nations unies, les organisations non gouvernementales et les organisations de la société́ civile.

Les dix institutions du Groupe de coordination arabe sont : le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement (ADFD), la Banque arabe pour le développement (ADFD) ; la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), le Fonds arabe pour le développement économique et social (AFESD) ; le Programme du Golfe arabe pour le développement (AGFUND), le Fonds monétaire arabe (AMF), le Groupe de la Banque islamique de développement (BID), le Fonds Koweïtien pour le développement économique arabe (KFAED), le Fonds de l'OPEP pour le développement international (OFID), le Fonds du Qatar pour le développement (QFD) et le Fonds saoudien pour le développement (SFD).