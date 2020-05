Angola: L'Egypte offre des bourses aux Angolais

Luanda — L'Égypte a offert à l'Angola cinq bourses d?étude de la licence et de post-graduation en médecine et sciences infirmières, en ingénierie agronomique, en technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'en droit et commerce.

Cette annonce a été faite lors d'une réunion de travail entre l'ambassadeur angolais, Nelson Cosme, et la secrétaire exécutive du ministère égyptien de l'Enseignement supérieur, Rasha Kamal.

Selon la gouvernante égyptienne, son pays compte voir des étudiants angolais dans ses établissements d'enseignement supérieur au cours de la prochaine année académique.

Durant la rencontre, les deux interlocuteurs ont aussi analysé les moyens d'accroître la coopération entre le ministère égyptien de l'Enseignement supérieur et celui d'Angola.

La partie égyptienne a profité de l'occasion pour réaffirmer son intérêt à voir la coopération technique et scientifique avec les institutions angolaises se concrétiser dans les meilleurs délais, afin de renforcer les relations bilatérales et d'augmenter le nombre de bourses, à l'instar de ce qui se passe avec certains pays africains, du Moyen-Orient et de l'Asie.