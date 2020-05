Cameroun: Catalogue Challenge / Amenem VS Mink's - La confrontation Gabon-Cameroun

Les étiquettes que certains voulaient donner au concept catalogue challenge, made in Gabon, disparaissent avec les oppositions que l'équipe XXL au Mic proposent aux internautes.

Après la confrontation Sima Mboula VS Ndong Mboula qui était le rendez-vous de la culture gabonaise, le concept gagne l'international avec la participation du rappeur camerounais Mink's qui va se frotter au rappeur gabonais nommé Amenem. Par cette opposition, l'équipe XXL au Mic sort des affrontements Gabono-gabonais qui ont fait la loi dans les huit premiers numéros du catalogue challenge.

Le Gabon et le Cameroun s'unissent à travers la confrontation Amenem VS Mink's, pour égayer les populations des deux pays en cette période de confinement. Le rendez-vous est pris pour le dimanche 24 Mai à partir de 20h00, heure du Gabon et du Cameroun sur la page facebook xxlaumicblog. Les deux artistes vont représenter deux pays qui sont les figures représentatives du hip-hop de l'Afrique centrale depuis belle lurette.

En voyant cette affiche, on se remémore les clashs qui opposaient rappeurs Gabonais et Camerounais au début des années 2000 à travers des concerts populaires au Gabon comme au Cameroun. L'affiche Amenem VS Mink's qui fait pâlir plus d'une personne va se dérouler dans le même état d'esprit que les précédentes oppositions. Des oppositions dont l'objectif est connu de tous bien que certains veulent feindre de le connaître en se positionnant dans un esprit de guerre.

Le neuvième épisode du catalogue challenge qui succède à celui de Sima Mboula et Ndong Mboula est une fête de deux pays, de deux peuples et d'une même musique pour le plus grand plaisir des internautes. Pour ceux qui ne les connaissent pas les protagonistes, nous tenons à éclairer leur lanterne en parlant d'un titre connu de chacun d'eux. Mink's est ce rappeur camerounais que le monde entier à découvert en 2016 avec le titre " le gars-là est laid ". Amenem quant à lui, est ce jeune rappeur gabonais qui écume les scènes gabonaises depuis une décennie avec une popularité qui s'est vue grandissante en dehors du Gabon en 2015, avec la sortie du titre " Tobghe si ".