Congo-Brazzaville: COVID-19 - L'AIEA va octroyer au Congo du matériel de détection du virus

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) mettra à la disposition de la République du Congo, à travers le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, des équipements de détection à grande échelle et en temps limité de la COVID-19. La réception du premier lot est prévue pour ce 23 mai.

Le don que fera l'AIEA est composé du matériel de haute technologie de détection non seulement de la Covid-19 mais aussi des pathologies négligées en utilisant la technique de PCR (Amplification en chaine de réaction). Il s'agit, entre autres, des armoires de biosécurité, du matériel permettant de purifier l'ADN ou l'ARN pour une réaction de la PCR, des oligonucléotides qui sont des consommables de la PCR des Centrifugeuses. Les équipements de protection individuelle et de désinfection et plusieurs autres consommables utiles à la riposte contre la pandémie allongent la liste des instruments qui composent ce don.

Le tout est évalué, en chiffre, à plus de cinquante millions de FCFA. Il est prévu que ce vendredi 23 mai, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, reçevra un des trois lots avant de le mettre à la disposition du Laboratoire national de santé publique pour renforcer sa capacité de prise en charge.

Sur la maîtrise de la technologie dans l'utilisation du matériel attendu, il convient de souligner que la Faculté des Sciences et Techniques, l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles (IRSEN), l'Institut national de recherche en sciences de la santé (IRSSA) et le Laboratoire national de santé publique (LNSP) hébergent des biologistes moléculaires capables de faire des expérimentations et de donner des réponses avec des résultats fiables.

Alors que la Covid-19 continue de se propager à travers le monde, les tests et la détection rapide du virus deviennent de plus en plus importants pour contenir l'épidémie. L'une des méthodes de détection les plus rapides et les plus précises du virus Covid-19 est une technique d'origine nucléaire appelée transcription inverse-amplification en chaîne par polymérase (RT-PCR). La RT-PCR est non seulement un outil important dans la détection et la caractérisation des virus qui causent des maladies telles que Covid-19, mais elle est également utilisée par les experts vétérinaires pour comprendre les origines du virus et soutenir la préparation des pays dans la détection précoce des virus qui provoquent de telles maladies zoonotiques.