Congo-Kinshasa: Football-transferts - La piste RC Lens s'éloigne de Muleka

Jackson Muleka ne pourrait peut-être plus être transféré au RC Lens récemment promu en Ligue1 française.

Le buteur international du TP Mazembe de Lubumbashi, Jackson Muleka pourrait ne plus partir au RC Lens, nouvellement promu en Ligue 1 française. Les dirigeants du club nordiste ont manifesté un intérêt soutenu pour le jeune joueur de 22 ans et buteur cette saison en Ligue des champions d'Afrique avec sept buts (dont trois doublés) en dix matchs.

Son coéquipier en sélection, Cédric Bakambu a réagi à l'annonce de cet intérêt de la direction de Lens pour Muleka.« Ce serait une très très bonne pioche, très bon joueur », a indiqué l'ancien pensionnaire de Sochaux en Ligue 1, actuel à Beijing Guoan en Chine, après un passage à Bursapor et Villareal. Mais selon les dernières nouvelles, Jackson Muleka serait bien plus cher pour RC Lens, selon la clause libératoire fixée par le club dirigé par le chairman Moise Katumbi Chapwe. Et très récemment, le joueur a rejoint l'écurie de l'agent italien des joueurs Federico Pastorello, qui défend aussi les intérêts de l'attaquant international belge RomeluLukaku.

Mazembe, rappelle-t-on, aurait refusé une offre de 2,5 millions d'euros d'Al Ahly d'Egypte et une prime à la signature d'un million d'euros. Des fans des clubs turcs voudraient voir Muleka signer en Turquie, et Marseille aussi se serait renseigner sur le joueur qui voudrait débuter sur le vieux continent. « L'objectif, c'est d'aller en Europe... J'aimerais commencer par la France. Ce serait particulier, je suis Monaco depuis que je suis tout petit », déclarait-il il y a quelques semaines dans la presse. L'on attend voir la suite de ce dossier de transfert, pour savoir si le joueur partira pour l'Europe ou il va rester à Mazembe.

Jackson Muleka est meilleur buteur de la 25e édition du championnat de la Ligue nationale de football avec vingt-quatre buts inscrits. Et Mazembe son club a été déclaré champion du Congo, la Fédération congolaise de football association a homologué le classement de la manche aller de la saison à cause de la suspension étant définitivement du championnat à cause de la pandémie du coronavirus.