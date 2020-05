Congo-Brazzaville: Kikilawanda - Le tourisme se réinvente sur la toile

Même si la pandémie actuelle a mis en berne le secteur, freinant voire rendant impossibles les excursions, randonnées, voyages de quelque nature qu'ils soient, Christian Mpéa créateur sur la plateforme touristique « Kikilawanda » garde le cap.

A travers des photos, des vidéos, des lives sur diverses plateformes (Facebook, YouTube, Instagram, site web... ), le jeune entrepreneur et photographe congolais n'a pas confiné sa passion de faire découvrir le Congo sous ses plus beaux clichés « Pour vous souhaiter une bonne reprise des activités, je vous invite à découvrir une sélection des images les plus « likées (aimées) » sur la page Facebook kikilawanda, depuis sa création. Aussi, n'oublions pas qu'en dépit de la mesure de déconfinement édictée par nos autorités, la Covid-19 est toujours présente dans notre environnement. Respectons rigoureusement les gestes barrières pour faire face à ce virus », a-t-il déclaré le18 mai dernier à l'occasion du déconfinement progressif.

Après sa plateforme en ligne Kikilawanda, Christian Mpéa a créé cette année « Lawanda Tours & Adventure », une agence de voyage. Elle propose des circuits privés et sur-mesure préalablement testés par une équipe d'explorateurs. La filiale propose aux visiteurs des formules adaptées à leurs profils.

L'objectif premier de ces deux plateformes est de promouvoir, par l'image et sur le terrain, les sites touristiques connus et méconnus du grand public, afin de dévoiler un autre visage du Congo.

Ces deux plateformes tombent à point nommé puisque la plupart des touristes utilisent Internet pour s'informer, préparer et organiser leur séjour. L'arrivée de nouveaux outils a définitivement changé les comportements des touristes, avec une présence d'Internet qui s'invite dorénavant à chaque étape du parcours : en amont, pendant et après leur séjour.

Avec ses paysages spectaculaires, sa flore et sa faune sauvage exceptionnelles gorilles des plaines de l'Ouest, chimpanzés, lions et éléphants de forêt, hippopotames, cobes, buffles, antilopes, tortues lutth, etc., le Congo a tout pour se positionner comme une destination écotouristique majeure.

Plus de 13 % de son territoire sont classés en aires protégées, parmi lesquelles figurent cinq parcs nationaux : ceux d'Odzala-Kokoua et de Nouabalé-Ndoki dans le nord, celui de Conkouati-Douli sur le littoral (dans le Kouilou), auxquels se sont ajoutés ceux de Tokou-Pikounda (à cheval sur les départements de la Sangha et de la Cuvette, dans le nord), créé en 2013, et de l'Ogooué-Lékéti (Plateaux et Lékoumou, centre), inauguré en novembre 2018.